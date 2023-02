Vuelta a clases: 8 de cada 10 alumnos mendocinos asiste a escuelas públicas

Ayer comenzaron el ciclo lectivo en Mendoza 445.488 alumnos, entre el Nivel Inicial, Primario y Secundario. De ellos, 8 de cada 10 asiste a establecimientos de gestión pública.

Según datos de la Dirección General de Escuelas (DGE) 353.832 son alumnos de escuelas públicas mientras que 91.656 acuden a instituciones de gestión privada. El dato implica que los primeros son el 79,43% del total de la matrícula que inició este año.

Desde ayer, un total de 62.572 niños fueron a clases en Nivel Inicial de la provincia, 14.673 a establecimientos de gestión privada y 47.899, pública, esto es 76%. Además, 235.775 llegaron a las aulas en el Nivel Primario, 44.886 de colegios privados y 190.889, de escuelas públicas (81%).

En secundaria, son 147.141 estudiantes, de los cuales, 32.097 van al sector privado y 115.044 al sector estatal (78%).

Además, hay 35.000 personas en Educación de jóvenes y adultos. Como parte indispensable del engranaje se suman 45.000 docentes y 9.000 celadores.

La escuela pública vuelve a crecer

Un informe publicado por Los Andes en abril pasado dio cuenta de que la escuela primaria pública muestra una tendencia a ganar alumnos los últimos años. Tras pérdidas durante la década 2004-2015, el sector estatal de la educación mendocina volvió a ganar entre ese año y 2020, mientras que el privado nunca dejó de sumar e, incluso, lo supera en la ganancia proporcional.

Se trata de un trabajo realizado por el Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano. Allí se señala que a nivel nacional, entre 2015 y 2020 se observa que la escuela privada, que venía ganando alumnos la década anterior en detrimento de la estatal, comenzó a perder alumnos mientras que aquella comenzó a ganar. Este último punto es justamente el que ha tenido mayor repercusión en medios nacionales, asociada a una lectura económica. Sin embargo, en Mendoza, la escuela privada nunca dejó de crecer, incluso por encima de la estatal mientras que el último quinquenio también siguió aumentando la matrícula de la esta última lo que explica, de algún modo, la ganancia general de la escuela primaria local.

En el sector estatal el incremento local de los últimos 5 años (hasta 2020) es tres veces mayor que la media nacional: 4,8% versus 1,5%.

Eso atenuó la pérdida que fue la mitad de la nacional: entre 2004 y 2020 Mendoza perdió 4,4% de su matrícula primaria estatal y el país 9,1%.

La primaria privada tenía 43.674 alumnos en 2020 con un incremento de 35,8% entre 2004 y 2020, muy superior a la media nacional con un crecimiento de 22%.

comienza formalmente el ciclo lectivo 2023 en Mendoza con el inicio de clases para todos los alumnos Escuela Santa Clara de Asís de Godoy Cruz, séptimo grado Foto: Orlando Pelichotti

En el sector estatal había 200.867 estudiantes en 2004 que pasaron a 191.947 en 2020. El descenso se produjo entre 2004 y 2015 y fue de 8,8%, los siguientes 5 años repuntó 4,8% y en definitiva perdió 4,4% en esos 16 años.

En cuanto al ámbito privado, a diferencia de lo que ocurrió el último quinquenio a nivel nacional, en que bajó 0,8%, en Mendoza creció aún más que el estatal: 5,5%.

Por qué ganan alumnos las escuelas

Para el sociólogo Martín Ferreyra el nivel socioeconómico de la población no podría vincularse directamente. “Mendoza tiene menos performance económica que la media del país y que las provincias vecinas, no se explicaría por mayor ingreso de la población. Sería al revés: hay menos ingreso y van a escuelas privadas. Una hipótesis podría ser que la escuela en Mendoza o el sistema educativo no cumple con las expectativas de los padres”.

Según especialistas consultados, el aumento del sector estatal puede explicarse por la imposibilidad de seguir pagando un arancel y por la disponibilidad de lo público: hay más escuelas y se articulan más con la movilidad, con la cercanía. Además, “en el sistema público me siento más abrazado por una cobertura estatal, entonces en función de las condiciones sociales en la escuela pública encuentro otra cobertura”, remarcó la doctora en Educación y docente, Fernanda Apaza. Otro punto que señalan es que si hay más matrícula, para que eso implique calidad debe ampliarse también el sistema, la cantidad de docentes, establecimientos y salarios adecuados.

Para Aldo Altamirano, doctor en Educación, la demanda de educación privada se asocia a períodos en que la clase media puede acceder más a la educación privada y en ese sentido puso en evidencia la existencia en Mendoza de instituciones estatales de gestión privada que tienen cuotas más accesibles.

Dijo, como otros, que hay una idea instalada en muchas familias de que lo privado es mejor “y ahí hay que evaluar qué entiende la gente por mejor calidad”, opinó. Incluso puede haber un esfuerzo económico para acceder.

Agregó que otro factor es que hoy se demanda a las familias más tiempo en horas de trabajo y necesitan que los hijos estén en la escuela. Entonces aparece otra discusión sobre la finalidad de la escuela: si es un contenedor social o se va a revalorizar el fin pedagógico, que tiene que ver con enseñar y aprender.

“La idea de que la escuela privada es mejor quizás tiene que ver con la posibilidades socioeconómicas de quien puede acceder, van a aprender a leer y escribir, no mandan a sus hijos a comer y eso los pone más en sintonía con el aprendizaje”, explicó.

Y en este mismo sentido opinó sobre la escuela pública: “El ítem aula que está en la provincia o los descuentos por días de paro son políticas que en algún sentido producen que haya más días de clases y eso podría implicar que haya una matrícula más elevada porque se están dando más días de clase pero no creo que sea una medida de fondo”.

Dijo que de algún modo esto puede ser leído como que más días de clases implican más calidad pero consideró que también implica una pérdida de derechos, como a hacer huelga.