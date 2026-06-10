La cuenta 12 + 6 ÷ 2 × 3 parece un ejercicio de escuela primaria , pero suele generar respuestas distintas entre adultos. El problema no está en los números, sino en el orden en que se resuelven la división , la multiplicación y la suma. La trampa aparece porque muchas personas leen la expresión de corrido y empiezan por 12 + 6 .

La ecuación 4 + 4 × 4 + 4 parece demasiado fácil como para equivocarse, pero mucha gente erra

La ecuación 22 + 22 ÷ 2 x 2 parece fácil a primera vista, pero pocos logran resolverla

En una operación combinada, la suma no se resuelve antes que la división o la multiplicación. Como no hay paréntesis, hay que trabajar primero con 6 ÷ 2 × 3 .

Cuando división y multiplicación aparecen en la misma línea, se resuelven de izquierda a derecha . No se elige primero la multiplicación solo porque parezca más fuerte.

La cuenta 12 + 6 ÷ 2 × 3 parece infantil, pero resulta humillante para muchos adultos (2)

La cuenta empieza así: 6 ÷ 2 = 3 . Después, ese resultado se multiplica por 3: 3 × 3 = 9 .

Recién después se suma el 12 inicial. Entonces la expresión queda como 12 + 9, y el resultado correcto es 21.

Por qué muchos llegan a otro resultado

Uno de los errores más comunes es sumar primero: 12 + 6 = 18, luego dividir por 2 y multiplicar por 3. Esa forma cambia la cuenta original, aunque parezca una manera ordenada de avanzar.

Otra confusión aparece cuando se interpreta la parte final como si fuera 6 ÷ (2 × 3). Pero esos paréntesis no están escritos. Si se agregan mentalmente, el resultado deja de corresponder a la operación original.

La regla simple para no fallar

El orden correcto es: primero paréntesis, luego potencias, después multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha, y al final sumas y restas.