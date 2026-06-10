La cuenta 12 + 6 ÷ 2 × 3 parece un ejercicio de escuela primaria, pero suele generar respuestas distintas entre adultos. El problema no está en los números, sino en el orden en que se resuelven la división, la multiplicación y la suma. La trampa aparece porque muchas personas leen la expresión de corrido y empiezan por 12 + 6.
Primero van la división y la multiplicación
En una operación combinada, la suma no se resuelve antes que la división o la multiplicación. Como no hay paréntesis, hay que trabajar primero con 6 ÷ 2 × 3.
Cuando división y multiplicación aparecen en la misma línea, se resuelven de izquierda a derecha. No se elige primero la multiplicación solo porque parezca más fuerte.
La cuenta 12 + 6 ÷ 2 × 3 parece infantil, pero resulta humillante para muchos adultos (2)
El paso clave que cambia todo
La cuenta empieza así: 6 ÷ 2 = 3. Después, ese resultado se multiplica por 3: 3 × 3 = 9.
Recién después se suma el 12 inicial. Entonces la expresión queda como 12 + 9, y el resultado correcto es 21.
Por qué muchos llegan a otro resultado
Uno de los errores más comunes es sumar primero: 12 + 6 = 18, luego dividir por 2 y multiplicar por 3. Esa forma cambia la cuenta original, aunque parezca una manera ordenada de avanzar.
Otra confusión aparece cuando se interpreta la parte final como si fuera 6 ÷ (2 × 3). Pero esos paréntesis no están escritos. Si se agregan mentalmente, el resultado deja de corresponder a la operación original.
La regla simple para no fallar
El orden correcto es: primero paréntesis, luego potencias, después multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha, y al final sumas y restas.
- Cuenta original: 12 + 6 ÷ 2 × 3
- Primer paso: 6 ÷ 2 = 3
- Segundo paso: 3 × 3 = 9
- Tercer paso: 12 + 9 = 21
- Resultado final: 21