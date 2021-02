Volverá a funcionar el 100% de las frecuencias de colectivos en Mendoza para el inicio de clases

Luis Borrego, director de Transporte de la Secretaría de Servicios Públicos, en diálogo con Radio Mitre, confirmó el regreso de todas las unidades al servicio de transporte público de cara al inicio del ciclo lectivo 2021 y dijo que están trabajando con la DGE para coordinar cómo será el regreso de los estudiantes prevista para el próximo primero de marzo.

“En función de eso nosotros haremos la prestación del servicio. En este caso, tenemos el 100% de las frecuencias que corresponden a la temporada de invierno. La temporada de invierno comienza con el ciclo lectivo. O sea que vamos a comenzar con la totalidad de las frecuencias para salvaguardar todo el distanciamiento que es tan necesario en pandemia”, señaló Borrego.

Por otro lado, dijo que se mantendrá la ocupación de las unidades al 80% para que los pasajeros puedan mantener distancia dentro del vehículo. “Para el inicio de clases tenemos previsto, según información con la DGE, la incorporación del 100% de frecuencias. La DGE ha informado que la presencialidad será escalonada y eso nos permitirá ir manejándonos con el 100%”, detalló el funcionario de la secretaria de Servicios Públicos.

Las mismas unidades

Borrego indico que es la misma cantidad de unidades que al inicio del 2020 las que circularán en Mendoza. “Tengamos en cuenta que actualmente tenemos una demanda de 40% de pasajeros. Por eso creemos que aún al inicio de la temporada no estaremos igual que al inicio del 2020 con 100% de las unidades”, dijo.

En la entrevista, señaló respecto de los contagios que la realidad ha mostrado que si los pasajeros se cuidan, usan tapabocas, hay distancia, que los choferes estén bien aislados y que haya desinfección en cada vuelta, hay buenos resultados. “No tenemos contabilizados cuántos contagios ha habido dentro de los colectivos,los puede haber pero en una cantidad menor que en otros lugares”, destacó Borrego.

Por último indicó que el año pasado hicieron un operativo donde cambiaro a sistema SUBE en abonos primarios, secundarios, universitarios, docentes y celadores; y este año van a renovar esos beneficios en forma automática para que no tengan que concurrir a los lugares como se hacía antes para que no se aglomere la cantidad de personas. “Solo deben concurrir los que ahora no tengan el beneficio o no tengan una tarjeta SUBE. Deben concurrir personalmente o al 148 opción 7 o en ventanilla única de Casa de Gobierno o en cabeceras de línea”, terminó.