Video: violento cruce entre la madre de Cecilia y militantes que pedían la liberación de Emerenciano Sena

La mamá de Cecilia Strzyzowski, la joven desaparecida el pasado 2 de junio en Chaco, Gloria Romero, se enfrentó este viernes contra manifestantes que pedían la liberación de Emerenciano Sena, uno de los principales sospechosos en la causa por el presunto femicidio, y recibió golpes y empujones. El cruce se produce un día después de que se filtrara un insólito audio en el que el dirigente amenaza a sus militantes.

El momento quedó registrado en video por quienes estaban presentes en la manifestación que se produjo por la mañana en la avenida 9 de Julio del centro de Resistencia. Como muestran las imágenes, residentes y militantes del barrio Emerenciano Sena se movilizaban hacia la procuraduría con la consigna “¡Libertad a Emerenciano!, preso político”.

Al ver a los protestantes, Romero se dirigió en su dirección con notable indignación seguida de escolta policial y allegados. “¿Tienen cara todavía? ¿Qué me van a hacer a mí?” se la escucha decir a la vez que los manifestantes le decían que se alejara mientras la envolvían con el cartel.

A los pocos segundos, la situación comienza a escalar violentamente cuando un hombre se acerca por detrás de Romero y la empuja hacia la gente. “¡Andá... Andá a buscar tu justicia! Nosotros estamos tranquilos”, se escucha a otro individuo. A partir de ese momento, quienes se encontraban con Gloria comienzan a apartarla de quienes comenzaron a acusarla de “hacer política con la muerte de tu hija”.

En la protesta participaron los hermanos de Sena, Abel y Marcelina y el vocero de la familia, José Suárez. Sin embargo, el pedido de los concurrentes era solo por la libertad de Emerenciano, ya que no se pronunciaban al respecto de su hijo, César, y su esposa, Marcela Acuña.

En dirección a la procuraduría, los gritos de “¡Fuerza Emerenciano!”, “Mentirosa” y “Libertad, libertad”, la indignación y el enojo de Romero se hicieron más notables. “No les tengo miedo, ¿qué más me pueden hacer? si mataron a mi hija (...) ¿Dónde está la gente que decía que yo no estaba sola? Estos hijos de puta están queriendo sacar al tipo que mató a mi hija como si fuera un animal ¿Y lo van a permitir?”, sostuvo con desesperación.

Momento en el que Gloria Romero es empujada y golpeada por militantes de Emerenciano Sena Foto: Captura video

SENA AMENAZÓ A QUIENES NO PIDIERAN POR SU LIBERTAD

“¿Sabés por qué defienden a esta gente? Por una casa lo defienden”, agregó la madre de Cecilia a un medio de Chaco que le preguntaba por el motivo de su presencia en la fiscalía. La afirmación de Romero se enlaza con los dichos de Emerenciano Sena en un audio que se dio a conocer este jueves.

En el registro, que estaría destinado a sus colaboradores y familiares, el dirigente les recuerda que deben pedirle a quienes se encuentren “en la lista para la casa” que “el que no escribe ‘Libertad Emerenciano’ por el murito, por la chapa, por la casa, es porque no está con nosotros”.

“Hay que hacer eso entre sábado y domingo, porque el lunes y el martes se define si salgo o no en libertad, compañeros”. Y advirtió: “Va a venir cualquier gente del gobierno y va a partir por la mitad, va a repartir las casa como se les cante y ustedes no van a atener autoridad. ¿Por qué no van a atener autoridad? Porque ni siquiera se animan a escribir ‘libertad Emerenciano’”.

“Si no les gusta la palabra ‘Libertad Emerenciano’ que dejen su auto en la Avenida San Martín, porque si lo meten adentro del barrio, las palas van a ser para romperles el vidrio”, amenazó en el audio viralizado.

