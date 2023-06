Video: una influencer francesa visitó Mendoza, contó lo que más le sorprendió y se volvió viral

En las últimas semanas Mendoza recibió a muchos turistas y captó la atención con sus lugares y costumbres. Una de las tantas visitas fue la de Joséphine Wit, una joven influencer francesa que llegó a la provincia junto a su hermana y quedaron encantadas con las comidas típicas, los imponentes paisajes y sobre todo, la tradición vitivinícola.

Así, la provincia, una vez más se volvió viral a través de un video que la joven compartió en su canal de YouTube donde tiene casi 500 mil seguidores. Mostró diferentes lugares y su reacción cautivó a todos en las redes sociales.

En su perfil de Instagram, Joséphine tiene un total de 128.000 seguidores y se puede observar que ha viajado por distintas partes del mundo, como Cuba, Baja California, New York y otras ciudades europeas. Además, ella aclaró en su información personal que en la actualidad reside en la Ciudad de México.

En el video, Joséphine mostró todo su paso por Mendoza junto a su hermana y se volvió viral en poco tiempo. En las imágenes, se observan distintos lugares que la joven fue recorriendo, como por ejemplo, Potrerillos, Puente del Inca, la famosa calle Arístides y algunas bodegas.

Sin embargo, hubo un detalle que para ellas no pasó desapercibido. Las jóvenes encontraron en un kiosco de la Avenida Arístides Villanueva, unas pequeñas Copas del Mundo que hacían referencia al título obtenido por la Selección Argentina. Esto, a ellas les causó gracia debido a la derrota que sufrió su país en el Mundial Qatar 2022. Sin dudas, es un acontecimiento que quisieran olvidar, pero en su visita a la Argentina no pudieron evitar recordarlo.

Críticas a las medialunas y dudas sobre las acequias

Una de sus primeras visitas fue el café ubicado en la calle Patricias Mendocinas. En el lugar, se encontraron con las clásicas medialunas argentinas, pero no fueron de su agrado ya que ellas vienen del país de croissant, una pieza de panadería que es más grande, tiene las puntas rectas, es menos brilloso, más crocante y más aireado que una medialuna.

Por otra parte, entre tantas cosas que Mendoza tiene y que es común para sus habitantes, a la joven francesa le llamó la atención las famosas acequias. Esto lo descubrió una noche que salió a pasear con su hermana. Evidentemente esto es algo totalmente desconocido para ella y en el video dijo: “Les quería enseñar esto que tiene Mendoza, son unas alcantarillas y se me hizo súper peligroso en esta ciudad”.

Durante su paseo en esa misma noche, la chica destacó que en los kioscos de Mendoza encontraron unas golosinas de una reconocida marca que en México no están y les resultaron muy deliciosas.

Otro elemento que captó su atención fue el bidet que poseen los baños. La chica contó que en México los bidet no existen, además no sabe para que se usa e incluso no conoce su nombre.

A lo largo de su video, contó que en Mendoza hay muchas cosas para hacer, por ejemplo, conocer la montaña, realizar excursiones, visitar bodegas y apreciar los viñedos. Entonces, decidieron asistir a una bodega ubicada en Luján de Cuyo y para eso necesitaban movilizarse en Uber. Joséphine destacó que este servicio de traslado es mucho más barato que en su país de residencia.

Una joven francesa visitó Mendoza junto a su hermana y quedó sorprendida por los imponentes lugares. Gentileza: Youtube de Joséphine Wit.

También fue una sorpresa el cambio monetario. Contó que necesitaba cambiar dinero y fue una casa de cambio: “Lo que me llama la atención es que si llevas un billete de 100 dólares, te dan más dinero”. En realidad, se refería a la gran cantidad de billetes de 1000, 500 o 200 pesos argentinos que recibió a cambio.

El vino y la montaña, lo más recomendado

En su paseo por una bodega, la joven experimentó una degustación de vinos junto a su hermana y destacó que el vino mendocino tiene un sabor exquisito. Además, pudieron apreciar el increíble paisaje que ofrecen los viñedos al aire libre y degustaron de un sándwich caliente. Las jóvenes quedaron encantadas con la experiencia de conocer una bodega mendocina.

Las hermanas francesas disfrutaron de un gran día en una bodega mendocina. Gentileza: @josephinewit

Otra de sus salidas fue una excursión en Alta Montaña, donde conocieron el Dique Potrerillos, Puente del Inca y Los Penitentes. Ellas también quedaron muy sorprendidas por el paisaje y por la abundante presencia de la nieve. Sobre esto la joven comentó que recomienda realizar este tipo de excursiones ya que les brinda la posibilidad de conocer varios lugares. Además dijo que: “Los precios aquí son bajos porque hay un problema con la economía argentina, hay mucha inflación”.

Otra de sus salidas fue una excursión en Alta Montaña, donde conocieron el Dique Potrerillos, Puente del Inca y Los Penitentes. Gentileza: @josephinewit

Los comenarios de los mendocinos

El video de Josephine tiene más de 40 mil reproducciones y más de 350 comentarios, muchos de mendocinos felicitándola por su recorrido por Mendoza y recomendándole nuevos lugares para visitar en la provincia en un próximo viaje.

Un comentario señaló: “Que bueno les haya gustado Mendoza! Es una provincia muy bonita, fuera de lo común en Argentina”. Otra usuarios les dijo: “Sigan disfrutando. No sé si siguen en Mendoza pero...aún hay más lugares bellos en esa provincia. Saludos”.

Josephine Wit agradeció la buena onda de los mendocinos y dejó en claro que su visita tuvo una buena calificación: “Nos encantó”.

