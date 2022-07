Video: militantes de La Cámpora intentaron impedir una charla de Ricardo López Murphy en la UBA

El economista liberal Ricardo López Murphy denunció este martes que sufrió un bloqueo en la Universidad de Buenos Aires (UBA) mientras se disponía a brindar una charla sobre economía y política. Un grupo de estudiantes pertenecientes a la agrupación La Cámpora abordó al diputado y le restringió el paso al salón en el cual se llevaría a cabo el evento, motivo por el cual tuvo que cambiar de salón. López Murphy expresó en sus redes sociales: “Vamos a liberarnos del adoctrinamiento kirchnerista”.

“Me obligaron a cambiar de salón mi charla en la UBA porque un grupo de militantes bloqueaba el acceso, pero preferí acercarme a conversar. Vamos a liberarnos del adoctrinamiento kirchnerista destruyendo el relato, poniendo el cuerpo y rescatando a los jóvenes del totalitarismo”, expresó el libertario en su cuenta de Twitter.

López Murphy tenía previsto brindar una charla en la UBA, acompañado por el vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Emmanuel Ferrario, pero fue interceptado por un grupo de militantes de La Cámpora. “Venimos a hacer acá una manifestación pacífica, pública”, expresó uno de los manifestantes que sostenía un bombo acompañado de otros compañeros que mantenían pancartas. Una de las organizadoras lo interpeló: “¿Cómo que pacífica si no dejan entrar al salón?”.

Los militantes comenzaron a dirigirse específicamente a López Murphy y exigirle respuestas sobre la implementación del presupuesto educativo del 2001, cuando entonces era ministro de Economía.

“¿Vamos a respetar la libertad académica o no? Yo estoy dispuesto a contestar las preguntas que ustedes quieran”, respondió el diputado ante las acusaciones. Insistentes con su protesta, el militante que había tomado la palabra propuso que la charla se realizara en el pasillo para que fuera “visible a los estudiantes que pasan y no se escondan en un salón”.

Tweet de Ferrario. Foto: Web

“No nos vamos a esconder. ¿Usted me vio esconderme alguna vez?”, preguntó López Murphy que recibió una respuesta eufórica: “Sí, desde el 2001 se está escondiendo”. En medio del bullicio el economista gritó: “No es verdad. Viajo todos los días en colectivo como no lo hace ninguno de los dirigentes de ustedes. No se animan a caminar por las calles sin custodios”.

Finalmente, el legislador libertario tuvo que trasladar la charla a otro salón ante el bloqueo de los militantes kirchneristas. Por ese motivo, recibió el apoyo de referentes opositores, entre ellos, Diego Santilli. “Las ideas no se bloquean, se discuten y se debaten. La libertad de expresión es la base democrática. Un gran abrazo y todo el apoyo para mi amigo”, expresó el referente del PRO en su cuenta de Twitter.

“Después de dar mi charla en la UBA me fui caminando a mi casa, cosa que no todos pueden hacer”, publicó López Murphy al finaliza el encuentro junto a una foto solo y sonriente.

Tuit del Ricardo López Murphy a la salida de la charla en la UBA. Foto: Web

“Al relato kirchnerista se lo destruye enfrentándolo. Gigante Ricardo. Este equipo va a recuperar Argentina”, se sumó el legislador porteño Roberto García Moritán en su cuenta de Twitter.

En sus últimas intervenciones públicas, López Murphy expresó su malestar al responsabilizar al gobierno de la situación actual del país. “Nunca en la historia un ministro de Economía ha renunciado en medio de ‘una crisis de crecimiento’” y consideró que el ex ministro renunció “en medio de la crisis política, económica y social del cuarto gobierno kirchnerista”.

En otro tweet el legislador insistió en que afirmar que “el gasto público genera riqueza es falso. Que el déficit no genera inflación es falso. Seguir insistiendo en recetas que siempre han fracasado sólo nos hunde más en la miseria”.