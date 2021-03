¿Vendimia sin reinas? Qué opinan los intendentes sobre suspender la elección en los departamentos

La resolución tomada la semana pasada por los ediles de Guaymallén sobre la anulación de la elección de su reina vendimial ha generado repercusión en distintos ámbitos, tanto de la sociedad civil, como empresariales y políticos. Es que, por ser parte de una larga tradición, llega profundamente con coincidencias y críticas, y con sugerencias que algunos departamentos evalúan a futuro.

La experiencia de una vendimia sin reina, pero con participación y promoción de algunos departamentos, ya es una realidad que se viene discutiendo en los últimos años.

Malargüe dio el puntapié inicial en 2020 y lo vivenciado el año pasado en Ciudad, donde, según el intendente Ulpiano Suárez, no se coronó candidata por el desinterés de jóvenes en participar y de uniones vecinales en buscar interesadas, dio qué pensar a los jefes comunales.

El departamento del sur fue el primero en decidirse por una fiesta no vendimial con representación de embajadoras, al no tener viñedos ni bodegas en su territorio. Mediante un decreto, Juan Manuel Ojeda, intendente de Malargüe, resolvió el 10 de enero del 2020 no tener vendimia ni anfitriona . Y, a cambio, priorizó la Fiesta del Trabajo y la Producción que busca contar, a través de la danza, las costumbres y la cultura del departamento.

La anulación de las elecciones de la reina del Turismo en san Rafael (2017) y la modificación en el rol de “reina” a “embajadora” de los estudiantes (2018) también sirvieron como referencias para la reflexión sobre el papel de la soberana.

Finalmente, la pandemia sumó a la deliberación cuando se convino en no elegir por este año nuevas representantes y dar continuidad a los mandatos de las reinas electas en 2020, además de la anulación del festejo en General Alvear, departamento que buscó destinar los fondos de la vendimia a la recuperación de pozos de riego.

Polémica y opinión de distintos sectores

Sobre el tema, este fin de semana se pronunciaron ex reinas , empresarios, lectores y ex participantes de vendimia, manifestando a Los Andes distintas opiniones.

La Comisión de Reinas se mostró en desacuerdo e inició una acción administrativa contra la ordenanza del municipio liderado por Marcelino Iglesias.

Por su parte, Fernando Barbera, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines de Mendoza, señaló que se debe conversar con los distintos sectores, pero que considera que se pueden tratar otro tipo de representaciones.

La directora vendimial de 2019 y actriz, Alicia Casares, consideró que la sociedad aún no acompaña este tipo de medidas, pero sí se pronunció por el cambio de nombre y título de la reina, y por una evolución en los cambios. Y los lectores consultados por este diario se mostraron divididos entre quienes consideran que es un concurso de belleza y un gasto innecesario, quienes la defienden como parte de la tradición cultural, y quienes aseguran que es una decisión intrascendente.

Qué opinan los intendentes

Sin desmerecer la decisión unánime del Concejo Deliberante guaymallino, desde el entorno de los jefes municipales surgieron diversas posiciones al respecto.

Las comunas de Ciudad y Godoy Cruz consideran que es la sociedad la que debe expedirse al respecto, y comparten la visión de una nueva figura, como embajadora o representante: “En la Ciudad, hoy el tema no está en agenda. Hemos prorrogado el mandato de María Soledad Bernal y será la sociedad la que irá dando señales que nos indiquen que debemos eliminar la elección. Es muy positivo que se haya abierto el debate en Mendoza. Por otro lado, como Capital del Vino estamos avanzando en la elección del o la sommelier que será representante de Mendoza como Capital Internacional del Vino”, expresó el intendente de Capital, Ulpiano Suárez.

Tadeo García Salazar, por su parte, confesó en una entrevista con FM Aurora que le gustaría se eligieran embajadoras que lideraran proyectos sociales, ambientales, entre otros, “más allá de su participación en ferias de turismo”.

Desde el departamento de Santa Rosa, gobernado por la ex reina vendimial María Flor Destéfanis, se mostraron en desacuerdo con la decisión de Guaymallén, y, por el contrario, declararon de interés legislativo departamental la elección y coronación de la reina y virreina de la vendimia: “Debe destacarse a la Reina y Virreina de la Vendimia Departamental como funcionarias públicas, quienes aportan con su trabajo al desarrollo social y cultural del departamento. Y no desde la perspectiva de una figura estereotipada, desprestigiando el rol de las mismas, dando a entender que tanto la fiesta de la Vendimia como la elección de la Reina sea un concurso de belleza, cuando se destacan otras cualidades”.

La Intendenta de Santa Rosa y ex reina de la vendimia 2010, Flor Destefanis

En la misma línea, el intendente de Rivadavia, Miguel Ángel Ronco, defendió la fiesta y al rol de la reina, entendiendo que debe continuar como está: “Respeto la decisión de Guaymallén, pero no estoy de acuerdo. Soy defensor de la fiesta y la reina debe seguir siendo reina, no embajadora”.

La definición de una nueva figura o de la eliminación de la misma no está actualmente en discusión en Casa de Gobierno, como así tampoco en los departamentos de Tunuyán, Tupungato, Luján de Cuyo, La Paz, San Martín, General Alvear ni San Rafael. Pero sí se destacaron “aportes” a la discusión de parte de Luján, como el de la elección de embajadoras y embajadores de cada establecimiento vitivinícola del departamento, sumada este año: “Sin dudas vamos a seguir con la Vendimia en las Bodegas y la elección de embajadores y embajadoras”.

Finalmente, los departamentos de Maipú, Las Heras, Junín y Lavalle no han emitido aún su opinión.