¿Vendimia sin reinas? La decisión de Guaymallén de no elegir más soberanas abrió la polémica

El debate sobre la elección de las reinas de la Vendimia está instalado desde hace años. Son casi 300 las fiestas regionales y más de 200 los festejos nacionales , y la mayoría culminan con la elección de una soberana, erigida tradicionalmente como parte de la identidad local. El avance de la lucha por los derechos de las mujeres, en contra de su cosificación, obligó a una reformulación. En 2019, según el mapa de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género, ya eran 40 las ciudades sin reinas, principalmente en Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Muchos optaron por elegir “embajadoras”.

En el medio de una disputa que recobró protagonismo durante la Vendimia 2021, el municipio de Guaymallén decidió ir más allá : el Concejo Deliberante aprobó eliminar la elección de reina departamental, proyecto del concejal Ignacio Conteque contaba con el apoyo del intendente Marcelino Iglesias.

La decisión puso la mira sobre posibles movimientos de los demás municipios, del propio gobierno provincial, y el impacto que podría tener en una hipotética Vendimia sin reinas.

¿A plebiscito?

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, opinó que Guaymallén está planteando un cambio cultural, y que este viene de la sociedad. “Es muy válida la decisión de Guaymallén. En Ciudad, hoy no está en agenda. Será la sociedad la que irá dando señales para que se produzca ese cambio cultural aquí”, dijo. “Como Capital del Vino estamos avanzando en la elección del o la sommelier, representante de Mendoza como Capital Internacional del Vino”, adelantó.

Desde Godoy Cruz aseguran que desde hace tiempo se debate el tema internamente. El intendente García Zalazar se ha expresado en varias oportunidades, llegando a decir que “la Vendimia debe ser sin la elección”. “Está fuera de época elegir una reina en cualquier tipo de evento, me parece que hay un montón de formas. Tendría que haber un debate, la población está madura para elegir”, agregó.

Una de las voces más buscadas fue la de Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa y ex Reina Nacional de la Vendimia. Ella supone que los mendocinos no están preparados para eliminar la elección. “Sí es necesario replantearse el tema. El rol es importante, porque se convierte en la voz de muchos silenciados, pero hay que resignificarlo. Reina o embajadora debería tener un rol más definido, más firme y no sólo esté ligado a lo social o solidario”, consideró la intendenta, que transformó a la reina de la Ganadería del departamento en “embajadora”.

“Decisión arbitraira”

Soledad Reina, soberana nacional de 2006 y titular de Comisión Nacional de Reinas de la Vendimia, criticó que la decisión de Guaymallén no haya sido evaluada y consultada en conjunto. Se mostró, además, partidaria de “modificar sí, eliminar no”. Desde la entidad que preside proponen que cada candidata tenga un proyecto, que tenga todos los conocimientos al respecto, y que se den a conocer en el Acto Central.

“Más allá de que el rol hay que redefinirlo por los tiempos que corren, no puede surgir de una decisión unilateral, arbitraria y despótica”, expresó, a su turno, Paula García, reina de Guaymallén que alcanzó la corona nacional en 2007.

“Es una fiesta piramidal que surge en los distritos, pasa por los departamentos y culmina en el Frank Romero Day. Eso le otorga una gran representatividad, con un gran valor. Que sea una reina, una representante, una embajadora o algún personaje destacado hay que estudiarlo”, opinó Vilma Rúpolo, directora de fiestas departamentales y nacionales. “Me parece que está bueno que la gente se exprese, porque tiene valor para muchas personas. No me gustaría que se dejara de producir esa representatividad que a mi forma de ver es importantísima”, subrayó.

“Me encanta que sea una mujer, que se valorice”, expresó Rúpolo, quien dice entender el debate por estar involucrada en el avance de la mujer en la sociedad. “A mí me interesa que no se pierda la representatividad de los distritos para llegar a la fiesta final. No me imagino una Fiesta de la Vendimia sin todo eso” finalizó.

Una medida que no acompaña la sociedad

“Es posible una Vendimia sin reina, el acto central es independiente de la elección. Pero me parece que hay que cambiar el nombre y el título de reina, está caduco. Se trata de un sistema que ya tiende a desaparecer en el siglo XXI”, se pronunció Alicia Casares, directora de la Vendimia 2019.

Consideró que se ha evolucionado al respecto y que debe continuar en la medida en que la sociedad lo vaya comprendiendo y acompañando.

“No me parece que sea una medida que acompañe la sociedad todavía”, reconoció. “Siendo una defensora de los derechos de la mujer y en contra de la cosificación, en este caso no lo considero así”, dijo. “Si quieren elegir un representante y una representante también me parece bien. Que haya jóvenes que nos difundan, que puedan llevar nuestra bandera es importante para la provincia”, concluyó.

El impacto en otros sectores

“Creo que es un tema en el que hay que abrir diálogos grandes y fuertes, porque el rol de la mujer en la sociedad se está replanteando desde diversos planos: el trabajo, el hogar, la representación. Me parece que no es para un ‘sí o no’, sino para un conversatorio entre diferentes sectores y miradas, y tratar de entender qué significa tener una reina y definir qué es lo mejor”, expuso Fernando Barbera, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines de Mendoza.

“La pandemia nos mostró que pudimos tener una Fiesta de la Vendimia muy diferente, con cosas interesantes que considero que se le van a agregar a la histórica celebración. Por qué no pensar que puede haber un carrusel diferente. No es necesario que sea con las reinas, se puede tratar de otro tipo de representaciones. Imagino que podemos reinventarnos con algo que sea atractivo”, aseguró Barbera.

“Se puede transformar con representaciones departamentales en los carros, de la historia de los departamentos, de la vitivinicultura, de las bodegas. Hay que ir evolucionando con los cambios. Creo que la Vendimia es una combinación de la tradición con la innovación”, imaginó, a su vez, la directora vendimial y actriz Alicia Casares.

Opinión de los lectores

Tras la decisión del departamento de Guaymallén de no elegir más reinas de la Vendimia de su departamento, en las redes sociales se dio una división entre quienes están a favor de la eliminación de la reina por considerarla un concurso de belleza y un gasto innecesario, quienes la defienden como parte de la tradición cultural, y una tercera posición en la que se asegura que es una decisión intrascendente”. Me da lo mismo, no me afecta en nada”, repiten varios usuarios de Facebook, en este último sentido. También se puede apreciar propuestas ante un cambio considerado necesario. “En vez de reina, deberían elegir por voto popular el carro más creativo, que represente a un hospital, escuela o fundación”, propuso la lectora Verónica Derpich. “El ganador se daría a conocer en el Anfiteatro y obtendría un bono económico para la entidad. Que la tradición siga, pero premiemos al arte, al diseño y creatividad mendocina”, se explayó en la cuenta de Facebook de Los Andes.