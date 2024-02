Vendimia 2024: el público podrá elegir reina de acuerdo al número de butaca que le toque en el teatro griego

La Fiesta Nacional de la Vendimia ya está cada vez más cerca y hay momentos de definiciones para el acto eleccionario que coronará a la nueva soberana la noche del 2 de marzo en el teatro griego Frank Romero Day.

Este año cambiará el sistema de votos y las novedades principales son que 236 personas del público podrán emitir su voto y podrán hacerlo mediante un sorteo, esta vez con el número de butaca/entrada que le corresponde a cada persona.

También este año se incluye un voto del director general de la Fiesta y también se sortearán 15 votos entre los representantes de los medios comunicación acreditados. Así lo aseguró el subsecretario de Cultura de la provincia, Diego Gareca, quien agregó otros 15 votos tendrán las representantes de Corenave (Comisión de Reinas de la Vendimia) y 15 para la Covinave (Comisión de Virreinas de la Vendimia); además de los intendentes de los 18 departamentos que componen la provincia.

De esta manera serán 300 votos que definirán a la nueva soberana nacional de la edición 2024 del tradicional festejo mendocino que año tras año celebra la cosecha de la uva que se convertirá en el vino nuevo. Y entre el público mendocino también ya es una costumbre la polémica que comienza tras cada elección y coronación.

La votación de la Reina 2024 se hará mediante un sorteo por el número de entrada y no por DNI - Foto : Orlando Pelichotti

Es que muchos cuestionan que la nueva soberana fue coronada por su belleza, por su porte, sus conocimientos y cultura general o porque contó con el gran apoyo de las autoridades de su municipio. Aunque el público foráneo no entienda mucho del tema, este debate ya forma parte del folclore vendimial y el nuevo sistema de elección pretende dar mayor transparencia. Hasta el año pasado y desde la edición de 2017 se utilizaba un sistema similar, de darle oportunidad de votar al público presente en el teatro griego, pero se sorteaba por número de documento.

Con cada festejo se sumaban las críticas orientadas hacia los municipios que llevaban más personas al Romero Day para así tener mayores posibilidades de votar por su candidata. Y el año pasado los cuestionamientos llegaron a una instancia grave, a tal punto que la nueva soberana Ana Laura Verde fue víctima de bullying y que en definitiva fue electa gracias a la importante presencia de público del departamento de La Paz.

La actual reina nacional se defendió de tales opiniones que se viralizaron en las redes con una respuesta histórica: “Nada ni nadie, ni ningún mal comentario me va a tirar abajo la felicidad que tengo de estar cumpliendo este sueño. Somos tan merecedores de la corona nacional como todos los departamentos de Mendoza”. Y la reina saliente que cumplió dos mandatos por la pandemia, Mayra Tous salió en su defensa. La reina que representó a Tupungato, en esa oportunidad expresó: “No puedo creer todo lo que leo en las redes. No aprendemos más! Exigimos que no sea un concurso de belleza porque cosifica, pero cosifican poniendo como eje central el concepto mega subjetivo de belleza”.

Gareca explicó que este nuevo sistema de elección fue consensuado con Corenave y Covinave, que el universo será de 300 votos y añadió que el sorteo de las butacas que tendrán voto se realizará minutos antes del inicio de la fiesta central. Habló de la necesidad de respetar el lugar que por entrada le ha tocado a cada uno. La votación se hará mediante un sistema de urnas.

Se dispondrá de una decena de urnas que estarán dispuestas en cada uno de los sectores (paños) del teatro griego. Un grupo de asistentes acercarán las urnas a cada votante para que pueda colocar allí su voto. Se utilizará boleta única y la persona habilitada para votar deberá marcar a una cruz en una de las 18 candidatas. Debe firmar por haber emitido su voto, con el objetivo de establecer que efectivamente votó la persona que le correspondía ese sitio. Sólo están habilitados a votar las personas mayores de 18 años, en caso de que la butaca sorteada corresponda a un menor de edad, podrá votar el mayor que lo acompaña.

Este sistema de votos es para el público, porque el resto (intendentes, representantes de Corenave, Covinave, director y periodistas) lo deberán hacer en los tótem ubicados en los ingresos al teatro. Gareca recordó que hasta el año pasado, el público también debía emitir su voto en los tótem y esto generó muchos incovenientes entre los asistentes y críticas. También señaló que está en deuda un sistema de voto electrónico en la fiesta central y agregó que si bien se evaluó esta posibilidad, finalmente la descartaron porque se pretende mantener el espíritu tradicional del acto eleccionario de voto cantado.

Entradas para personas con discapacidad

La Dirección de Producción Cultural y Vendimia, en conjunto con la Dirección de Atención a la Persona con Discapacidad, informa que a partir del lunes y hasta el jueves 22 de febrero, a las 0, se podrán gestionar las entradas para asistir a la Fiesta Nacional de la Vendimia. Como cada año, el Sector Torrontés del Teatro Griego Frank Romero Day, está destinado a personas con discapacidad y las entradas se otorgan de manera gratuita. Los interesados deberán enviar un mail a la dirección entradasvendimia2024@gmail.com