Una intensa granizada golpeó a San Martín: fuerte tormenta en la ciudad y daños en el sector productivo

A las 17 casi exactas los sanmartinianos nos preparamos para la tormenta. Se sabía que en Mendoza había caído granizo. Se escuchaban los aviones trabajar y también la cercanía de los truenos. Se conoce, por experiencia, que cuando el granizo golpea el Este provincial lo hace –en gran medida- con fuerza. Sin embargo la cantidad de piedras del tamaño de una pelota de ping pong y, sobre todo, la cantidad de tiempo en que cayó el granizo descolocó a todos.

Más de 15 minutos de intensidad tuvo esta tormenta que arrasó con miles de plantas. Una catástrofe natural que tendrá sus consecuencias en numerosas viviendas. Ventanas rotas, techos, árboles caídos y un ruido ensordecedor parecen ser las primeras consecuencias lógicas. En el medio la desesperación de todos.

Fuerte caída de granizo en San Martín con piedras del tamaño de pelotas de ping pong.

Los que estábamos adentro de las casas esperando que pase sin tener suerte y los que están cosechando el fruto de su trabajo. La Vendimia en el Este suena ahora como un festejo lejano.

La cantidad de piedras acumuladas, que en algunos casos superaron los 20 centímetros de altura, se sumaron a una lluvia muy intensa. Ambos combinados generaron el anegamiento de las calles. Luego de la tormenta llegó una extraña bruma blanca. Los expertos sabrán explicarla. Parecía el escenario de un sitio desolado casi invernal.

Una fuerte tormenta de granizo también golpeó al departamento de San Martín

Cuando la angustia se superó aparecieron las primeras sirenas de servicios que trabajaron sin parar para auxiliar a los damnificados. Aún se desconocen los datos oficiales, que llegarán luego de los pertinentes recuentos. Sólo se sabe que esta vez el granizo será inolvidable para toda la población en general.

Panorama tras la tormenta en el Este

El director de Defensa Civil de San Martín, Herman Pérez aclaró: “Estamos muy apenados con muchos reclamos. Muchos techos rotos y problemas de electricidad. Incluso hay una casa totalmente electrocutada. Los cultivos que quedaban de Palmira hacia San Martín se han perdido. Estamos saliendo con Acción Social a ver qué podemos hacer antes de que caiga la noche”.

El panorama en este departamento del Este es generalizado y afectó todas los sectores “En Alto Salvador los cultivos no habían sido dañados. Quedaban cultivos. Ahora quedaron muy mal. Aun no se sabe de árboles caídos. Hasta ahora no hay víctimas. El grueso de la uva no se había levantado aun y se ha perdido”, remató Pérez afectado por la situación que se vive. El número para llamar es 4431888.

En tanto Juan Pablo Vanella, director de Defensa Civil de Junín aseguró que: “por lo menos Junín no se ha recibido ningún llamado del 911. Al parecer nada. Para llamar hay que comunicarse al 911″.