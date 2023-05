Una importante oferta de programas educativos de la Ciudad permanece con convocatoria abierta

La Ciudad de Mendoza invita a escuelas primarias y secundarias, estudiantes universitarios, jóvenes y adultos a sumarse a los programas educativos que brinda durante todo el año. Los mismos son gratuitos, con inscripción y buscan fortalecer los espacios de enseñanza y aprendizaje.

La oferta incluye capacitaciones en escuelas primarias sobre el uso eficiente de la energía eléctrica; educación financiera para escuelas secundarias; alfabetización para personas que no hayan terminado el colegio o no lo hayan realizado; inglés para personas del rubro gastronómico, hotelero y comerciante y visitas a la Pinacoteca del Honorable Concejo Deliberante.

En detalle, proponen lo siguiente:

Capacitación en escuelas primarias: “Riesgo eléctrico y uso eficiente de la energía eléctrica”

Con una duración de 40 minutos, este taller brinda a estudiantes de sexto y séptimo grado información sobre conceptos y valores socioambientales y sobre el uso eficiente y responsable del recurso eléctrico, los riesgos eléctricos y la prevención de accidentes. La capacitación es dictada por la Ciudad junto al EPRE (Ente Provincial Regulador Eléctrico) los días lunes, martes, miércoles y viernes, entre las 9 y las 16, en los colegios que la solicitan. Si sos docente o directora de una institución educativa, inscribí al/los cursos a través de este enlace. Para mayor información, comunicate a los teléfonos 449-5227 y 449-5303.

Talleres de educación financiera para escuelas secundarias

La Ciudad de Mendoza se une a Banco Galicia y a la Asociación Conciencia para empoderar a estudiantes de escuelas secundarias en la toma de decisiones económicas y financieras responsables. Se trata de un taller que recorre temas como presupuesto, banca digital, productos y servicios financieros, planificación y metas, ahorro y deudas, inflación, inversiones y bioseguridad. Docentes o directivos a cargo podrán anotar a su escuela haciendo clic en este formulario y, posteriormente, serán comunicados para acordar día y horario del curso.

Circuitos de orientación permanente para escuelas del Gran Mendoza

La Municipalidad de Ciudad ofrece sus circuitos de orientación permanente para niños y niñas de 4to y 5to año de las primarias del Gran Mendoza. Se trata de una opción de aprendizaje recreativo y didáctico. Las visitas se realizan por el Parque Deportivo de Montaña junto a los colegios los miércoles y viernes por la mañana, con inscripción previa por este enlace. Es importante resaltar que con estas prácticas el alumnado será estimulado a relacionar conceptos, conocimientos y experiencias a través de un recorrido desde la geografía, la biología, el deporte, la naturaleza, el turismo, etc., para así desarrollar habilidades que los conviertan en ciudadanos responsables.

Curso de Inglés para comerciantes y personal del rubro gastronómico

Este curso está destinado a personal gastronómico, hotelero y a todas aquellas personas relacionadas con la industria del comercio de la Ciudad y tiene por objetivo que las mismas adquieran conceptos de la lengua inglesa para comunicarse con turistas extranjeros.El cursado se dicta todos los martes y jueves, de 8.30 a 10 en el ECoS (Av. Perú 1530, Ciudad), con inscripción previa a través de este formulario web.

Programa de Alfabetización “Dr. Juan Draghi Lucero”

Este curso es gratuito y está destinado a personas mayores de 15 años que no hayan asistido nunca a la escuela, que hayan asistido pero no hayan terminado sus estudios, que no conozcan ninguna letra o número o sepan algo del alfabeto, reconozcan letras, números, pero no sepan armar palabras u oraciones. Las matriculaciones están abiertas y pueden realizarse en algunos CIC y gimnasios municipales o a través del teléfono 4495227, de 9 a 13.

Sedes:

-CIC II (barrio Soberanía Nacional): lunes a jueves, de 15 a 18.

-CIC I (9 de Julio 3565): lunes a jueves, de 9 a 11.30 y de 11.30 a 15.

-CIC III (barrio San Martín): martes y jueves, de 15 a 18

.-Gimnasio Municipal Nº5 (barrio La Favorita): lunes a jueves, de 15 a 18.

Programa Visita a la Pinacoteca

Esta propuesta está destinada a estudiantes de escuelas primarias y consta de una visita guiada a la Pinacoteca Sanmartiniana (una muestra de la obra pictórica de Fidel Roig Matons), ubicada en el Concejo Deliberante de la Ciudad. El recorrido puede realizarse los días jueves y viernes, desde las 9 hasta las 11, con inscripción previa por aquí. Duración: 45 a 60 min.