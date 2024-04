Una argentina murió en México tras un accidente de tránsito y piden colaboración para repatriar sus restos

Una ciudadana argentina perdió la vida tras protagonizar un accidente de tránsito en México. Se trata de una joven de 28 años que fue identificada como Betiana Sánchez y era oriunda de la provincia de Córdoba.

Betiana perdió la vida el miércoles, cuando circulaba en su auto en dirección a Playa del Carmen. La víctima fatal impactó su auto contra un colectivo en el cruce de las avenidas Chac Mool y Huayacán. Si bien la joven fue asistida y trasladada a una clínica privada, falleció pocas horas después.

Una joven cordobesa murió tras chocar contra un colectivo.

La joven se encontraba instalada desde hace varios meses en esa zona de la península de Yucatán, lugar en el que trabajaba en una empresa de alquiler de autos. Según lo detalla La Nación, el siniestro ocurrió durante el horario laboral cuando la víctima fatal se desplazaba para concretar la entrega de uno de los vehículos de la compañía.

Salomón, el novio de Betiana, contó que se habían conocido en noviembre del año pasado y que se habían comprometido hace dos meses. El joven es mexicano y se quebró en vivo al contar cómo fue el momento del accidente.

Una joven cordobesa murió tras chocar contra un colectivo.

En diálogo con Eldoce, Salomón describió que cuando realizaban las entregas de los vehículos alquilados iban juntos hasta el destino: él manejaba el auto que iban a entregar y ella viajaba en su camioneta.

El día del accidente, su pareja se adelantó en la ruta y ella quedó detenida en un semáforo en rojo: “Me tocó el semáforo”, le escribió Betiana a su pareja. Él le respondió: “No te preocupes, ve despacio y yo voy despacio para que me puedas alcanzar”. Y luego le advirtió: “Cuidado porque viene una curva muy peligrosa, no corras, ve despacio”.

“Seguramente por tratar de alcanzarme rápido perdió el control de la curva y se estampó contra un camión (colectivo) que le arrebató la vida”, confesó entre sollozos.

“Por favor, ayúdenme a llevarla para Argentina, solo quiero que esté allá, al lado de su abuelita, eso es todo”, rogó para poder repatriar los restos de la joven a nuestro país.

Una joven cordobesa murió tras chocar contra un colectivo.

Hacen una colecta para pagar los gastos de internación

Evelyn, la hermana de la víctima, contó al mismo medio que la clínica privada donde fue atendida Betiana antes de fallecer le facturó a la familia 150.000 dólares por la atención. “Es por el ingreso, las horas de terapia y la cirugía”, comentó Evelyn y pidió ayuda para juntar el dinero.

El hermano de Salomón inició una colecta en México, que cuenta con un gran apoyo de los argentinos que se encuentran viviendo en ese país. “Hay muchas personas aportando”, aseguró y aclaró que también deben pagar el traslado del cuerpo.

“Nos dijeron que el costo de repatriarla corre por cuenta nuestra”, explicó y reconoció que gracias al Consulado podrán traer los restos sin necesidad de que sus padres viajen.

Quienes deseen colaborar, pueden hacerlo al alias evesanchez15, perteneciente al banco Santander Rio.