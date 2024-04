Horror en EEUU: mató a su novio a puñaladas, tiró a sus hijas de un auto en movimiento y murió al chocar contra un árbol

Un atroz y violento caso causó gran conmoción en la ciudad de Los Ángeles el pasado lunes. Una mujer de 34 años asesinó a su pareja a puñaladas en el departamento que compartían, escapó en un auto con sus hijas de 8 meses meses y nueve años y luego las arrojó del vehículo en movimiento. La bebé fue atropellada por un auto y, cuando la policía encontró a la mayor de ellas, esta sostenía en sus brazos el cadáver de su hermana.

El inquietante caso tuvo lugar en la conocida localidad californiana el pasado 8 de abril, fecha en que coincidió con el eclipse solar total. Este dato sería irrelevante si no fuera porque Danielle Cherakiyah Johnson, novia y madre de las víctimas, era una influencer y astróloga en las redes sociales.

Además, la mujer de 34 años ejercía como artista discográfica bajo el apodo de “Ayoka”, pero su carrera musical no fue lo alarmó a las autoridades. Es que, momentos antes del fenómeno astronómico, la mujer había posteado en sus redes sociales que el eclipse era “el epítome de la guerra espiritual”.

Sin embargo, los violentos episodios ocurrieron durante la madrugada del lunes. Fuentes policiales precisaron que alrededor de las 3:40, Danielle y su pareja de 29 años, Jaelen Allen Chaney, mantuvieron una fuerte discusión en su departamento ubicado en Woodland Hills.

La beba de cinco meses fue atropellada luego de que su madre la arrojara de su auto, falleciendo en la ruta. Foto: ABC 7 / Redes sociales

En circunstancias que aún se desconocen, la mujer apuñaló al hombre durante el altercado, tomó a sus hijas -una beba de 8 meses y una niña de 9 años-, las subió a un Porsche Cayenne y escapó por la autopista interestatal 405 en Culver City.

Tras conducir por casi una hora, la mujer arrojó a las menores de la camioneta en movimiento, lo que provocó que la beba muriera atropellada por otro vehículo. La nena de 9 años, quien presenció el violento ataque a la pareja de su madre, sufrió heridas moderadas y, cuando fue encontrada por la policía, sostenía el cuerpo de su hermana en brazos. Según la policía, el suceso ocurrió a las 4:30.

Danielle, por su parte, habría conducido por media hora más, con una velocidad superior a los160 km/h, hasta colisionar contra un árbol. La mujer murió tras el impacto y las autoridades investigan si se trató de un suicidio. La menor sobreviviente fue derivada a un sanatorio cercano, donde recibió atención médica por sus lesiones.

La beba de cinco meses fue atropellada luego de que su madre la arrojara de su auto, falleciendo en la ruta. Foto: ABC 7 / Redes sociales

Si bien las autoridades desestiman que Danielle haya actuado de esa manera a causa del eclipse, lo cierto es que los posteos de la mujer inquietaron a las redes sociales. “El mundo está cambiando muy obviamente ahora mismo y si alguna vez necesitaste elegir un bando, el momento de hacer lo correcto en tu vida es ahora. Mantenete fuerte, vos podés” y “Despertá, despertá, el apocalipsis está aquí. Todo el que tenga oídos que escuche. Ahora es el momento de elegir en qué creés”, fueron algunos de los posteos de Johnson en días previos al fenómeno astronómico.

“No sabemos por qué hizo lo que hizo”, remarcó el teniente Guy Golan a la agencia The Associated Press. En este sentido, los investigadores que están llevando a cabo una exhaustiva investigación esclarecer el hecho y las acciones de Johnson.