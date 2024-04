Se supo por qué una monja de Chile trasladaba el cuerpo de una mujer en una valija

Un escabroso hecho se dio a conocer en las últimas horas en Chile, donde descubrieron a una monja trasladando el cuerpo de una mujer de 60 años en una valija por la calle.

La religiosa de 80 años fue captada por las cámaras de seguridad de la vía pública dejando la maleta sospechosa junto a la calzada, en la calle Las Talaveras, en la comuna de Ñuñoa.

En su interior es donde se encontraron los restos de una mujer de 58 años , que habría fallecido hace más de un año. La hipótesis que se maneja es que la religiosa, escondió el cadáver de su amiga durante un año en una bodega interior de su domicilio, sin sepultarlo ni dar aviso a las autoridades, para luego abandonarlo en plena vía pública tras presumir sospechas.

En un principio, se creyó que se trataba de un posible acto del crimen organizado, pero este miércoles el fiscal Francisco Lanas, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, reveló que “estamos ante un caso de inhumación ilegal” fruto al parecer de un pacto entre dos ancianas religiosas que habrían acordado enterrar juntas.

“Ellas hacen esta especie de pacto de aislarse del mundo , tenían una aspiración de ser como monjas de claustro, de no tener mayor contacto con el exterior (...) hacen esta especie de pacto, en caso de fallecimiento de una u otra, no dar cuenta a la autoridad y cuidarse ellas hasta el último momento”, detalló el fiscal.

“En el examen externo del cuerpo no hay señales de violencia, ni fractura. Tenemos que descartar completamente lo que se hablaba al principio, que el cuerpo estaba descuartizado, desmembrado. No hay nada de eso el día de hoy. No tiene signos de participación de terceros. Sería preliminar muerte natural”, agregó.

Tras una serie de allanamiento, pesquisas audiovisuales y entrevistas a presuntos implicados realizadas en las últimas horas, la fiscalía optó por ordenar el arresto de la octogenaria y su hija, que han quedado en calidad de imputadas.