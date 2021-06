Un preso se recibió de ingeniero y se convirtió en el primer interno en graduarse de esa carrera en Argentina

Un preso terminó la carrera de ingeniería y se convirtió en el primer interno en obtener ese título en contexto de encierro. Jorge Alberto de los Reyes está detenido desde octubre de 2018 en la Unidad 31 del complejo penitenciario federal de Ezeiza por la Tragedia de Once, era el vicepresidente de la empresa TBA.

Mientras cumplía su condena de poco más de cinco años, De los Reyes decidió retomar la carrera que había dejado hacía más de 20 años. Solo le faltaban cuatro materias para recibirse de Ingeniería Mecánica en la UTN Buenos Aires.

Según informó Infobae, De los Reyes fue empleado ferroviario en gran parte de su vida y él mismo reconoció que le costaba leer por lo que al principio le costó bastante.

“No hay nada más lindo que poder ir a la Facultad. Uno a veces se olvida de esas cosas y que haya gente de la Universidad que tenga la actitud que tuvieron conmigo de enseñarme a no darme por vencido, lo valoro muchísimo”, dijo tras aprobar con 9 la asignatura Organización Industrial.

A sus 62 años, dio su último final de manera virtual desde la Unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal por la pandemia de coronavirus.

En la videoconferencia participaron Guillermo Oliveto, decano de la UTN Buenos Aires; Néstor Ferré, director del Departamento de Ingeniería Mecánica; Mirian Capelari, secretaria académica; Rubén Dellagiovanna, secretario de Asuntos Universitarios; Alcalde Gladys Blanco, jefa de la sección Educación del SPF; y la psicopedagoga Maira Fernández, encargada del aula virtual.

El tribunal evaluador estuvo presidido por Ferré y se completó con el secretario técnico Gabriel Sánchez y el coordinador de investigación del departamento, Mario Pelissero.

“Debo agradecer al área de educación del Servicio Penitenciario que se ocupó de mis estudios y colaboró en traerme los videos porque leer me resultaba difícil cuando se trataba de temas nuevos. Esas son cosas que me ayudaron muchísimo y que me sorprendieron. Hay gente que se ocupó mucho para que pueda llegar acá”, expresó.

“Es un placer y un orgullo para la Facultad tener un graduado más. Y, en el marco de todo el esfuerzo que se ha puesto, agradezco también al Servicio Penitenciario, porque ha trabajado en forma articulada con nuestra Universidad. Pero claramente esto no hubiera sido posible sin tu involucramiento, tu fuerza, tus ganas de torcer el destino. Esto es lo que nos permite el aprendizaje: nos libera, nos abre horizontes y nos permite ver otro camino”, expresó por su parte Capelari.

Blanco, a su turno, resaltó el esfuerzo de De los Reyes y destacó el “trabajo articulado y con mucho amor y muchas ganas porque lo sentimos como nuestro a este logro. Estoy muy agradecida a la UTNBA por habernos invitado a participar de este evento tan importante que impulsa a otros estudiantes también”.

“Te felicito, Jorge, estoy doblemente feliz por vos, por tu familia, ha sido un orgullo transitar con vos este proceso, junto a Alba, que fue una de las profesoras que también nos acompañó, a mi jefa, a todo el servicio y a Néstor, porque realmente lo que hiciste es realmente por vocación, porque lo hiciste hasta en días domingo, así que gracias a todo el equipo de la UTNBA porque sin su apoyo no hubiera sido posible”, expresó la psicopedagoga Fernández.

Por último, el decano de la Facultad destacó que “para la institución es un hecho histórico, porque es la primera vez que un ingeniero se recibe en esta condición, privado de su libertad”.

“Creo que también es una historia de superación que hay que compartir y difundir. Agradezco al Servicio Penitenciario con el cual venimos trabajando en algunos otros proyectos que están rindiendo muchos frutos, porque entendemos que las instituciones tienen que trabajar en conjunto para beneficiar a la sociedad. Y a vos, Jorge, por ese espíritu y esas ganas de progresar que tienen los que superan obstáculos, como en tu caso, para recibirse de ingeniero”, cerró.