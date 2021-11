Le dieron la libertad condicional a Schiavi: hizo cursos de videojuegos y antropología cristiana

La Justicia le otorgó este lunes la libertad condicional a Juan Pablo Schiavi, el exsecretario de Transporte durante el kirchnerismo que fue condenado por la tragedia de Once, que dejó un saldo de 52 personas muertas y 789 heridos en 2012. Además de cumplir dos tercios de la pena, el exfuncionario hizo cursos de videojuegos y antropología cristina, entre otros, como estímulo educativo.

Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal N°2, del mismo modo que pasó días atrás por decisión del TOF1 con el exsecretario de Obras Públicas, José López (”el hombre de los bolsos”).

Schiavi quedó detenido el 5 de octubre de 2018 cuando se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py para comenzar a cumplir su condena de cinco años y seis meses de prisión por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo agravado por la tragedia de Once, ocurrida en febrero de 2012 cuando un tren de la línea Sarmiento chocó en la estación. En aquel triste hecho murieron 52 personas y 789 resultaron heridas.

Tragedia de Once: 52 muertos y 789 heridos. Ocurrió en febrero de 2012. (Archivo)

El exfuncionario K, que estaba en la cárcel federal de Ezeiza, fue uno de los 21 condenados por la tragedia de Once. La mayoría ya cumplió la pena y no detenidos en prisión por el caso. El también exsecretario de Transporte Ricardo Jaime está preso, pero no por Once ya que su situación todavía no está resuelta. También está pendiente la situación del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, que fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión en un segundo juicio oral que se hizo por el caso.

Los cursos que hizo Juan Pablo Schiavi en prisión

Schiavi accedió a una reducción de su condena de 253 días por la ley de estímulo educativo por los cursos y capacitaciones que hizo en prisión.

El exsecretario de Transporte K consiguió el beneficio del “estímulo educativo” por cursos que hizo durante su detención, como “forestador”, antropología cristiana y reparación de heladeras.

Juan Pablo Schiavi (Foto: Clarín)

El Tribunal consideró como válidos para el beneficio de “estímulo educativo” de Schiavi los siguientes cursos: “Forestador”, “Electricista”, “Instalador de Redes”, “Montador de instalaciones de gas”, “Gestión de proyectos y Financiamiento exterior”, “Introducción a la antropología cristiana”, “Escritura Creativa”, “Creación de Videojuegos”, “Reparador de Refrigeradores Domésticos” y “Curso de Trabajo 2.0 CV”, entre otros, según reveló TN.