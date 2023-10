Un Premio Nobel llega a Mendoza: viene el científico alemán que descifró el lenguaje de las neuronas

Mendoza tendrá el honor de recibir un Premio Nobel en sus tierras, un privilegio poco frecuente sin dudas. El profesor y doctor Thomas Christian Südhof, quien recibió el galardón en Fisiología y Medicina en 2013, llegará para disertar en la tercera edición del Simposio Internacional de Medicina Traslacional de la UNCuyo. Su trabajo ha sido sin dudas un eslabón sustancial para avanzar en el tratamiento de enfermedades mentales: es que logró descifrar nada menos que cómo se comunican las neuronas.

El trabajo de Südhof apuntó a entender cómo una célula nerviosa puede hablar, cómo puede liberar una señal química para que se comunique con otra célula nerviosa.

Tras un trabajo exhaustivo de 20 años, al que se abocó desde 1986, este científico alemán buscó entender cómo hace el cerebro para procesar la información que le permite tomar decisiones sobre lo que hay que hacer.

Südhof llega invitado para disertar en el Simposio que se desarrollará el 12 de octubre con la organización local de la Facultad de Ciencias Médicas y con sede en el Hospital Universitario. La participación en el evento, declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, es gratuita y con inscripción online en la web oficial. Para más información e inscripciones puede ingresarse AQUí.

Su trabajo

El cerebro es considerado el órgano más importante del cuerpo y cuando trabaja están en funcionamiento millones y millones de células nerviosas que se comunican constantemente unas con otras. El idioma en el que hablan implica señales químicas que se liberan desde una célula nerviosa hacia otra. Este proceso de transportar información mediante señales químicas, liberadas en forma de conexiones especializadas entre las células nerviosas, se denomina sinapsis.

Con el galardón a las investigaciones de Südhof se reconoció la implicancia que tiene entender el mecanismo de funcionamiento del cerebro para el desarrollo de tratamientos para enfermedades devastadoras,complejas y que causan sufrimiento, como el Alzheimer, el Parkinson, la esquizofrenia, depresión, autismo y muchas otras.

Hijo de un médico de éxito que había escrito innumerables libros sobre medicina interna general, al finalizar la escuela de medicina había decidido seguir sus pasos. Dado que la carrera estándar de un médico académico en Alemania era viajar al extranjero durante un par de años para adquirir una formación científica antes de comenzar su formación de especialidad clínica, Thomas inició un posdoctorado que lo pondría para siempre en el camino de la investigación.

Según sus palabras, los tratamientos de las enfermedades cerebrales han sido históricamente incompletos e ineficientes no solo porque no entendemos la enfermedad, sino porque no entendemos el organismo sano, el cerebro sano.

El Simposio

Esta edición del Simposio se llevará a cabo bajo el lema “Desafíos en la implementación de los resultados de investigación: ¿cómo potenciar el enfoque traslacional para la resolución de problemas prioritarios de salud?”. Será oportunidad de proponer la presentación y discusión de nuevos retos en el abordaje de las enfermedades infecciosas, cardiovasculares, oncológicas, metabólicas y neurológicas, en el marco de una disciplina que cada vez cobra mayor relevancia tanto en el ámbito científico como terapéutico y asistencial.

La Medicina Traslacional apunta, precisamente, a traducir los desarrollos o hallazgos científicos obtenidos en mesadas de laboratorios a productos o metodologías de la práctica médica cotidiana. Es decir, hace referencia al proceso de aplicar la ciencia básica a la resolución de problemas médicos habituales.

Para el Simposio se halla confirmada una notable plantilla de disertantes, con profesionales de renombre internacional provenientes de Argentina y Alemania, todos expertos y expertas en el campo de la Medicina Traslacional, quienes presentarán los nuevos desafíos y las oportunidades en investigación para la resolución de problemas prioritarios de salud.

Al igual que en las dos anteriores ediciones, el evento recibirá nombres de peso y trayectoria. En este sentido, el punto más alto estará dado por la participación del mencionado experto, galardonado por su trabajo en el tráfico de vesículas sinápticas. El hoy líder del Südhof Laboratory de la Universidad de Stanford ofrecerá una conferencia titulada “Hacia una biología celular de la enfermedad de Alzheimer: del colesterol a las sinapsis”, y entregará la preciada posibilidad de compartir una conversación interactiva con estudiantes, científicos y el público presente.

El III Simposio Internacional de Medicina Traslacional, que ya comienza a fijarse en los calendarios de reuniones científicas relevantes, será además una ocasión propicia para que el Thomas Südhof reciba el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Cuyo.

La organización del evento, compartida por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Universidad Nacional Arturo Jauretche y Fundación Huésped, confía con esta tercera edición crear nuevas oportunidades de colaboración y favorecer la creación de redes entre expertos y expertas de la salud, el mundo académico, las instituciones de investigación y la industria, que comparten el interés por avanzar en este campo.