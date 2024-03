Un municipio de Mendoza premió a una vecina con un 0 Km por estar al día con las tasas municipales

“Tasas al día, vos al volante” es el nombre de la iniciativa que buscó distinguir a los habitantes que tienen sus impuestos al día. Este viernes resultó ganadora de un automóvil cero kilómetro María Cristina Domínguez, vecina y jubilada, quien reside en el distrito El Plumerillo del departamento Las Heras.

Se trata de un suceso bastante curioso para una época en donde abunda la austeridad y una caída de la recaudación a nivel municipal y provincial. Pero fue uno de los ejes de gestión que promulgó el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, en su discurso de asunción.

“Es una sorpresa muy grande, la verdad es que no me lo esperaba. No lo soñaba nunca, estoy muy feliz”,expresó emocionada Cristina, quien no podía creer la noticia cuando golpearon la puerta de su casa por la mañana.

“Está muy bueno este premio porque es muy importante estar al día y, de alguna forma, empuja a pagar”, agregó la afortunada vecina.

El momento de la sorpresa para la vecina de El Plumerillo

El municipio lasherino transmitió el sorteo en vivo por su canal oficial de YouTube y ante escribana pública. La propuesta finalizó con éxito ya que se premió la responsabilidad ciudadana de aquellas personas al día con sus impuestos y, a su vez, sirvió para la actualización de datos municipales.

Esta no es la primera vez que una comuna sorprende a sus vecinos con premiaciones por cumplimiento, aunque sí este año en Mendoza. En Buenos Aires, por ejemplo, el municipio de Olavarría realizó el sorteo del buen contribuyente en 2023, donde premiaron a los vecinos con un VW Gol Trend 0Km, con un televisor de 50 pulgadas y una moto. Años atrás, también la Municipalidad de Quilmes realizaba sorteos.

El sorteo de Las Heras estuvo fiscalizado por las autoridades municipales encargadas de garantizar la transparencia del acto y la mesa escrutadora estuvo integrada por la escribana municipal Daniela Llaver, el director de Asuntos Legales Pablo Pérez Díez y Alejandra Gori, a cargo de la Dirección de Rentas de la Municipalidad de Las Heras.

El sorteo se realizó en vivo por Youtube, junto con la Dirección de Sistemas e Informática de la comuna mendocina

Se realizó en un módulo digital de selección aleatoria a partir de una base de datos provista por la Dirección de Sistemas e Informática de la comuna, que contenía a todos aquellos contribuyentes que al 11 de marzo de 2024 no registran deuda. El cual consta en actas que dicha base de datos se encontraba dentro de un dispositivo en poder de la escribana municipal.

La premisa de esta propuesta fue la de impulsar la obra pública y la mejora de los servicios del departamento. Este a su vez es uno de los ejes de gestión que promulgó el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti en su discurso de asunción, y quien asumió este martes la presidencia de la UCR Las Heras, acompañado por Daiana Gatica en la vicepresidencia.