Francisco Lo Presti asumió la presidencia de la UCR Las Heras

El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, asumió este martes la presidencia de la UCR Las Heras. Estará acompañado por Daiana Gatica en la vicepresidencia, mientras que la Juventud Radical quedó en manos de Facundo Valdemadier y Stefaní González.

En coincidencia con el Día del Militante Radical, el comité departamental de calle San Miguel fue el escenario de la asunción de las nuevas autoridades del radicalismo, oportunidad en la que se resaltó la necesidad de “mantener las convicciones y actuar con responsabilidad frente a una realidad nacional compleja”.

”El país está transitando momentos muy complejos, complicados en términos económicos, políticos y sociales”, dijo el presidente de la UCR provincial, Andrés Lombardi, quien asistió al evento junto a Griselda Petri, vicepresidenta.

“Es momento de ser fríos, cautelosos, responsables y racionales, porque la Argentina de la economía cerrada, la Argentina sin inserción en el mundo, la Argentina de la corrupción, la Argentina de la prebenda, ya no va más y no tiene que ir más, y los radicales nos tenemos que focalizar en eso”, dijo Lombardi.

Tras asegurar que necesariamente tiene que haber un cambio en el rumbo del país, dijo que “ese cambio va a costar, nos está costando mucho, no es un cambio fácil, requiere sí o sí de un sinceramiento de la economía y la tarea que está llevando adelante el presidente (Javier) Milei, que no fue nuestro candidato a presidente, pero que sí contiene en su plataforma de gobierno muchas cosas que nosotros proponíamos para el gobierno nacional, hay que acompañarlo y no hay que ponerse colorados por hacer ese acompañamiento a este presidente”.

Lombardi afirmó en la misma línea que lo radicales “no acompañan a ciegas”. “Hemos criticado muchas veces las políticas nacionales que tomaron gobiernos como el de Mauricio Macri, o algunas de las políticas de Fernando de la Rúa o incluso de Raúl Alfonsín, que luego, el tiempo le dio la razón a Alfonsín y hoy lo ponemos en valor y festejamos el día del militante radical, el día de su nacimiento”.

Asimismo, sostuvo que el programa de gobierno que tenemos en Mendoza, en muchos aspectos es el que pretende llevar adelante Javier Milei a nivel nacional. “Los radicales de Mendoza, entendemos que hay que cuidar las cuentas públicas, que tenemos que focalizarnos en la gestión y lo estamos haciendo” con transformaciones en educación, en seguridad, en salud y en materia impositiva.

”Los radicales en Mendoza siempre nos preguntamos cómo mejorar nuestra gestión. Ese es el desafío que tenemos, seguir mejorando la gestión, seguir de frente a la sociedad, mejorar el manejo de las cuentas públicas, prestar mejores servicios. Ese es el camino que tenemos que seguir, ese es el ejemplo que tenemos que dar a nivel nacional y ese seguramente, va a desarrollar un país en mejores condiciones macroeconómicas y ahí a la provincia de Mendoza le va a ir muy bien”, finalizó.

Por su parte, Lo Presti indicó que “nos convoca una realidad diferente. Somos partido de gobierno y tenemos la responsabilidad con la gestión. No volvamos a cometer los errores del pasado de seguir a personas y no al convencimiento de las ideas. Probablemente cometamos errores porque estamos haciendo. El que no hace, no comete errores. Pero estoy convencido de que lo que hacemos, cada una de nuestras acciones tiene una consecuencia para un mejor servicio para la sociedad”.

”En ese camino vamos, transcurriendo de un municipio que era un caos a tratar de ordenarlo, a llevarlo al orden fiscal, y que el orden fiscal pueda mejorar los servicios”, apuntó, y si bien la realidad económica y social es compleja, “hay una realidad que no podemos dejar de mirar: no hay libertad si no hay igualdad de oportunidades. Esa es la base para que podamos transformar el país”.

Por otra parte, hizo un reconocimiento a las autoridades salientes. Dijo al respecto que “cuando este comité explosionó, hubo una persona que se hizo cargo de abrir de vuelta el comité, ponerlo en condiciones y convocar a la sociedad. Esa fue una mujer, Romina Ibáñez, a quien le hago un reconocimiento como presidente saliente”.

El actual jefe comunal agradeció además a los equipos y la militancia que hicieron su aporte para seguir gobernando la provincia y recuperar el municipio, con el concepto de “un Estado presente que a la vez, tiene que ser promotor y generador de nuevas inversiones del sector privado. En ese camino vamos y a eso vamos, pero nunca perdiendo las convicciones. Eso es lo importante”.

También Facundo Valdemadier sostuvo que “el compromiso es doble, volver a los barrios, reforzar las bases y que los jóvenes seamos protagonistas de la construcción de políticas públicas.Ser críticos pero constructivos trabajando desde la diversidad de ideas y perspectivas; fortalecer nuestra juventud y llevar nuestra voz a cada lugar de la provincia”.

Por último, la presidenta de la JR provincial, Florencia Lima, expresó que “hoy es un día de doble celebración: el día del militante radical y la asunción de autoridades en el departamento a quienes les deseo el mayor éxito. Hoy se puede decir que el comité de Las Heras, está en orden”.