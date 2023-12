Un multimillonario compró tierras en Mendoza porque “es uno de los lugares más seguros para sobrevivir a una guerra nuclear”

Martín Varsavsky, uno de los empresarios argentinos más exitosos en el exterior con una fortuna personal de US$ 300 millones (de acuerdo con Forbes), sorprendió con un análisis sobre el potencial de las propiedades en Argentina como “refugio” ante el clima bélico internacional.

En la red social X (Twitter), Versavsky, aseguró que, “emprendedores de USA y Europa creen que es posible que haya una guerra nuclear y les parece atractivo comprar una propiedad en Argentina para tener un refugio”.

“Se que suena paranoico pero si uno mira la cantidad de guerras que hay y hubo en el hemisferio norte comparadas con las guerras del cono sur en los últimos 150 años, la Argentina destaca por su estabilidad. Si suena raro porque nadie cree que la Argentina es un país estable pero lo es en términos de guerras si la comparación es la primera guerra mundial, la guerra civil española, o la segunda guerra mundial más todas las guerras menores pero muy letales de los Balcanes, Rusia Ucrania, Irak Iran, etc. También lo son Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil”, suma.

¿El país necesita una visa de oro?

De acuerdo con Versavsky, la pregunta es al menos válida, para quienes invierten o compran propiedades, se podría tramitar una residencia o pasaporte. Y es que, en caso de un conflicto bélico en el hemisferio Norte, un documento como ese podría servir para que estos pudieran mudarse sin problemas al país.

“Si no lo tiene (al pasaporte especial), Javier Milei debería implementarlo, así como también un tax holiday para los extranjeros que se mudan, en todo lo que ganen afuera de la Argentina, como tiene España”, planteó.

Mendoza, ¿para sobrevivir una guerra nuclear?

“Estas fiestas me puse a pensar por qué la paz es mucho más común en las Américas que en Europa, Oriente Medio y Asia. Concretamente desde 1900 se han muerto unas 170 millones de personas en guerras principalmente en Europa mientras que en todas las Américas norte, central y sur, solo se han muerto unas 4 mil en guerras entre países. En las Américas hay una alta criminalidad pero no hay guerras. Lo que sigue es una teoría qué argumenta lo que se observa empíricamente. Que las sociedades de inmigrantes casi no hacen guerras a otras sociedades de inmigrantes”, plantea el empresario.

“Esta diversidad interna ha contribuido a la relativa ausencia de guerras nacionalistas entre naciones de las Américas. La historia de los siglos XX y XXI muestra que, si bien la región no ha sido inmune a los conflictos, la naturaleza y la escala de las guerras en las Américas difieren notablemente de las de otras partes del mundo. A mis lectores latinoamericanos probablemente les suena raro escuchar que con amigos acabamos de comprar un campo en Mendoza y que además de elegir Mendoza por su belleza natural, el encanto de su gente, el vino y la buena comida, compramos en Mendoza porque es uno de los lugares más seguros del mundo para sobrevivir una guerra nuclear”, cerró.

