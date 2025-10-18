18 de octubre de 2025 - 17:27

Un médico murió al caer 40 metros desde un mirador en el Parque Nacional Los Glaciares

El hecho ocurrió el jueves, aunque se conoció públicamente el sábado, según confirmaron autoridades del parque.

Parque Nacional Los Glaciares
Por Redacción Sociedad

Un médico de 36 años oriundo de Entre Ríos murió tras caer desde unos 40 metros en el Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz. La víctima, identificada como Agustín Fresco, se encontraba de vacaciones y realizaba una caminata por el Cerro Norte cuando tomó un sendero no habilitado y perdió el equilibrio, donde cayó al vacío.

Leé además

Imputaron y encarcelaron al conductor que circulaba en contramano y provocó la muerte de un joven

Imputaron y encarcelaron al conductor que circulaba en contramano y provocó la muerte de un joven

Por Redacción Policiales
Misterio en Tierra del Fuego: investigan la muerte de más de 20 orcas

Misterio en Tierra del Fuego: investigan la muerte de más de 20 orcas

Por Redacción Sociedad
Parque Nacional Los Glaciares
Parque Nacional Los Glaciares, ubicado en Santa Cruz.

Parque Nacional Los Glaciares, ubicado en Santa Cruz.

Quién era Agustín Fresco

Fresco era hijo de un reconocido médico de Chajarí y de una docente muy apreciada en la comunidad. Había viajado al sur del país para practicar trekking y decidió ascender al Mirador del Cerro Norte, dentro del área protegida. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos publicada por UNO Entre Ríos, se desvió de la red oficial de senderos que conecta con el Cerro Dos Cóndores, en una zona poco transitada y con terreno inestable. La caída fue fatal y el hombre murió en el acto.

Un médico entrerriano falleció en Santa Cruz

El rescate fue realizado por el Grupo de Alta Montaña de Gendarmería Nacional, con apoyo de personal de Parques Nacionales. Tras recuperar el cuerpo, fue trasladado a un puesto sanitario y luego al Hospital SAMIC de El Calafate, donde se efectuó la autopsia.

La repercusión de su muerte

La noticia generó una profunda conmoción en Chajarí, donde Fresco era muy querido tanto por su trayectoria profesional como por sus lazos familiares. Era hermano de Lucía “La Rusa” Fresco, exjugadora de la selección argentina de vóley.

Nacido en 1989, Agustín Fresco había estudiado Medicina en Rosario, donde se especializó en Clínica Médica y Endocrinología. Trabajó en el Hospital Italiano Centro, el Sanatorio Plaza y el Sanatorio Aliare. Desde este último centro emitieron un comunicado en el que lo describieron como un profesional “comprometido, solidario y de una gran calidad humana”, y destacaron que era “muy querido tanto por sus pacientes como por sus colegas”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

A tres meses del estreno de Otro Día Perdido, resiste a fuerza de buenas entrevistas y músculo televisivo.

(ODP) Otro Día Perdido: El programa de Mario Pergolini lejos de la nostalgia y resucitando muertos

Por Carina Bruzzone
Un análisis de sangre permite anticipar riesgos y adoptar hábitos que protejan nuestro bienestar a largo plazo

Cómo interpretar los resultados de los análisis de sangre: ¿es bueno usar la inteligencia artificial?

Por Redacción Sociedad
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del sábado 18 de octubre

Por Redacción Sociedad
Un joven de 18 años fue condenado tras matar a un cachorro de puma

Condenaron a un joven por matar a un puma: un año de prisión condicional y capacitación en fauna silvestre

Por Redacción Sociedad