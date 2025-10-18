Un médico murió al caer 40 metros desde un mirador en el Parque Nacional Los Glaciares

Un médico de 36 años oriundo de Entre Ríos murió tras caer desde unos 40 metros en el Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz. La víctima, identificada como Agustín Fresco, se encontraba de vacaciones y realizaba una caminata por el Cerro Norte cuando tomó un sendero no habilitado y perdió el equilibrio, donde cayó al vacío.

Parque Nacional Los Glaciares Parque Nacional Los Glaciares, ubicado en Santa Cruz. Quién era Agustín Fresco Fresco era hijo de un reconocido médico de Chajarí y de una docente muy apreciada en la comunidad. Había viajado al sur del país para practicar trekking y decidió ascender al Mirador del Cerro Norte, dentro del área protegida. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos publicada por UNO Entre Ríos, se desvió de la red oficial de senderos que conecta con el Cerro Dos Cóndores, en una zona poco transitada y con terreno inestable. La caída fue fatal y el hombre murió en el acto.

Un médico entrerriano falleció en Santa Cruz El rescate fue realizado por el Grupo de Alta Montaña de Gendarmería Nacional, con apoyo de personal de Parques Nacionales. Tras recuperar el cuerpo, fue trasladado a un puesto sanitario y luego al Hospital SAMIC de El Calafate, donde se efectuó la autopsia.

La repercusión de su muerte La noticia generó una profunda conmoción en Chajarí, donde Fresco era muy querido tanto por su trayectoria profesional como por sus lazos familiares. Era hermano de Lucía “La Rusa” Fresco, exjugadora de la selección argentina de vóley.