18 de octubre de 2025 - 09:21

Misterio en Tierra del Fuego: investigan la muerte de más de 20 orcas

Se trata del mayor varamiento registrado de orcas ecotipo D.

Misterio en Tierra del Fuego: investigan la muerte de más de 20 orcas

Misterio en Tierra del Fuego: investigan la muerte de más de 20 orcas

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El varamiento masivo de 26 ejemplares de Orca ecotipo D en la costa atlántica de la provincia patagónica ha llamado la atención de la comunidad científica.

Leé además

Space Live transmite imágenes en vivo de la Tierra desde la Estación Espacial Internacional las 24 horas 

Un canal transmite en vivo la Tierra desde el espacio con imágenes 4K y música ambiental

Por Redacción Mundo
Aumento de temperatura para el fin de semana cargado de festejos para el Día de la Madre. 

Fin de semana con cambios de temperatura: cómo estará el tiempo el Día de la Madre

Por Redacción Sociedad

Este episodio, descubierto a comienzos de septiembre en la bahía de San Sebastián, no solo marca un récord regional, sino que constituye apenas el tercer registro documentado a nivel global de un varamiento de este particular y escurridizo ecotipo de orca.

La manada misteriosa

Las Orcas ecotipo D, o también conocidas como "orcas subantárticas", son una población genéticamente distinta y poco estudiada, caracterizada por su menor tamaño y una mancha ocular excepcionalmente pequeña. El hallazgo de la manada completa ha abierto una puerta crucial (y dolorosa) para entender mejor a estos depredadores marinos.

RSQACVCSD5ERNDL4XV3QZB7ZXM

Desde que se confirmó el varamiento, un equipo de especialistas del laboratorio de Investigaciones en Mamíferos Marinos Australes (IMMA) del CONICET , ha tomado la posta para reconstruir la cadena de eventos que culminaron en esta masacre biológica.

Los investigadores se concentraron en recuperar dos especímenes de la manada. Estos dos cadáveres serán sometidos a análisis exhaustivos para determinar la causa de muerte.

Los científicos buscarán desde la presencia de enfermedades infecciosas o toxinas, hasta posibles traumas físicos que pudieran explicar por qué una manada tan grande y socialmente unida terminó varada simultáneamente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la edicion impresa de los andes de hoy, para leer en tu celular, tablet o computadora

La edición impresa de Los Andes de hoy, para leer en tu celular, tablet o computadora

Por Redacción
Spotted ratfish macho con la tenaculum desplegada entre los ojos

Hallazgo enciende las alarmas en la ciencia: un pez con dientes en la cabeza reaviva el debate de la evolución

Por Redacción Sociedad
La empresaria y modelo Wanda Nara fue denunciada penalmente por presunta evasión fiscal agravada, lavado de activos y otros delitos económicos.

Denunciaron penalmente a Wanda Nara por presunta evasión y lavado: piden investigar su patrimonio

Por Redacción Sociedad
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 17 de octubre

Por Redacción Sociedad