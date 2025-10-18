Misterio en Tierra del Fuego: investigan la muerte de más de 20 orcas

El varamiento masivo de 26 ejemplares de Orca ecotipo D en la costa atlántica de la provincia patagónica ha llamado la atención de la comunidad científica.

Este episodio, descubierto a comienzos de septiembre en la bahía de San Sebastián, no solo marca un récord regional, sino que constituye apenas el tercer registro documentado a nivel global de un varamiento de este particular y escurridizo ecotipo de orca.

La manada misteriosa Las Orcas ecotipo D, o también conocidas como "orcas subantárticas", son una población genéticamente distinta y poco estudiada, caracterizada por su menor tamaño y una mancha ocular excepcionalmente pequeña. El hallazgo de la manada completa ha abierto una puerta crucial (y dolorosa) para entender mejor a estos depredadores marinos.

RSQACVCSD5ERNDL4XV3QZB7ZXM Desde que se confirmó el varamiento, un equipo de especialistas del laboratorio de Investigaciones en Mamíferos Marinos Australes (IMMA) del CONICET , ha tomado la posta para reconstruir la cadena de eventos que culminaron en esta masacre biológica.

Los investigadores se concentraron en recuperar dos especímenes de la manada. Estos dos cadáveres serán sometidos a análisis exhaustivos para determinar la causa de muerte.

Los científicos buscarán desde la presencia de enfermedades infecciosas o toxinas, hasta posibles traumas físicos que pudieran explicar por qué una manada tan grande y socialmente unida terminó varada simultáneamente.