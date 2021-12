Un grupo mendocinos se manifestó en contra de la RTO y pidió que la posterguen “por un tiempo”

La cuenta regresiva está en su etapa final. A partir de este sábado, 1 de enero, la Revisión Técnica Obligatoria será exigible en Mendoza. Más allá de que en algunos departamentos no se multará a quienes no la tengan -ya que son jurisdiccionesen las que no hay talleres oficiales para completar este trámite- y de que en toda la provincia tampoco se multará a quienes no la tengan (pero hayan sacao el turno), la recomendación general es completar este trámite cuanto antes. Sobre todo para aquellos conductores que vayan a salir de vacaciones en sus autos, ya que en otras provincias y rutas nacionales no hay excepciones (incluye a autos de más de 3 años y motos de más de 2).

Luego de que desde distintos sectores -políticos y no- le solicitaran al gobernador Rodolfo Suarez que prorrogue y hasta que suspenda la aplicación de la RTO, esta mañana un grupo de vecinos y trabajadores que se identificaron como autoconvocados se manifestaron presencialmente en la puerta de la Casa de Gobierno para insistir en que se suspenda esta disposición.

La mayoría de los manifestantes fueron productores que piden que se suspenda "por un tiempo" la exigencia de la RTO. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

“Le estamos diciendo ‘No a la RTO’. Venimos de distintos departamentos de Mendoza que nos hemos autoconvocado vía WhatsApp y redes sociales con la idea de insistirle al gobernador para que retire la obligatoriedad de la revisión, al menos por un tiempo. Sobre todo por la pandemia, la cantidad de casos que están dándose y porque no todos los trabajadores podemos hacerla ni perder todo un día en los talleres”, destacó Gustavo Romero, uno de los manifestantes que estuvo este miércoles por la mañana y quien llegó desde Rivadavia.

Los productores advirtieron que se concetrarán todas las semanas hasta que los reciba el gobernador. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Piden prórroga para la RTO

Con un megáfono y carteles en sus manos, los manifestantes se concetraron frente a la explanada de la Casa de Gobierno (por calle Virgen del Carmen de Cuyo). Muchos de ellos eran productores rurales, dueños de vehículos que -según la normativa- deberían ser sometidos y aprobar la inspección para obtener la oblea que certifique haber pasado la RTO.

Productores de distintos departamentos protestaron frente a casa de Gobierno en contra de la RTO. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

“Sentimos que esta medida va en contra de los derechos del trabajador. Pudimos hablar con el ministro (de Gobierno, Víctor) Ibañez, quien nos recibió, pero queremos hablar con el gobernador. Luego vamos a ir a la Legislatura para hablar con el vicegobernador. Pero todas las semanas vamos a concentrarnos en Casa de Gobierno, así hasta que nos reciba el gobernador”, siguió Romero, quie describió el ambiente como “caldeado”.