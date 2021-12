No aplicarán multas por no contar con la RTO a residentes de 7 departamentos de Mendoza

El Gobierno provincial definió que no aplicará multas a habitantes de 7 departamentos que no cuenten con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en sus vehículos, hasta que no se instalen centros de RTO en esas comunas.

Según estableció la resolución 194 de la Dirección de Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, aquellos conductores domiciliados o cuyos vehículos se encuentren radicados en los departamentos de Lavalle, Malargüe, San Carlos, Tupungato, Tunuyán, Santa Rosa y La Paz, “no serán pasibles de sanciones viales, tanto municipales como provinciales, por falta de Revisión Técnica Obligatoria, hasta tanto no se habiliten en los mismos los correspondientes Centros de RTO”.

Entre las justificaciones de esta resolución, se marca que la ley 9239 establece en su Artículo 2° que “…el Estado deberá garantizar la existencia de por lo menos un Centro de Revisión Técnica Obligatoria por cada zona…”.

En este sentido, en los departamentos del Valle de Uco (San Carlos, Tupungato y Tunuyán) a la fecha “no existe ningún Centro de RTO habilitado”. Asimismo, los departamentos de La Paz y Santa Rosa carecen de Centros de RTO y la misma situación se presenta en los departamentos de Lavalle y Malargüe.

“Debido a esta situación, se entiende conveniente no labrar actas viales por la falta de realización de la Revisión Técnica Obligatoria en los departamentos mencionados hasta tanto se habiliten los correspondientes Centros de Revisión Técnica Obligatoria en los mismos”, destaca la Resolución que salió publicada hoy en el Boletín Oficial.

De esta manera, los conductores cuyos vehículos se encuentren radicados en los departamentos indicados precedentemente “no serán pasibles de sanciones en los diferentes puntos de control que se establezcan en la Provincia de Mendoza mientras se mantenga la situación descripta”.

Punto para Scanio

Con esta norma del Boletín, el Gobierno le dio finalmente le dio la razón al intendente de San Carlos, Rolando Scanio, quien ayer había solicitado al gobernador Rodolfo Suárez que exima de realizar el trámite a los sancarlinos, teniendo en cuenta que no hay talleres ubicados en la zona del Valle de Uco.

“He solicitado al Gobernador, Rodolfo Suárez, se exima de realizar la RTO a los vehículos automotores cuyos propietarios residen en San Carlos. Debido a que los talleres habilitados para gestionarla se encuentran a más de 100 km de distancia”, comentó el jefe comunal en redes sociales, mientras que la respuesta oficial del Gobierno era que estudiarían la solicitud, que finalmente terminó concediendo el pedido de Scanio.