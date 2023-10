Un estudio reveló que algunas ranas se hacen las muertas para no aparearse

Según un estudio científico, algunas ranas europeas fingen su propia muerte para evitar aparearse. Se trata de una estrategia que suele usar más las hembras jóvenes, ya que las mayores a veces deciden luchar para evitar el contacto con un macho al que rechazan.

Un grupo de científicos decidió estudiar el comportamiento de los anfibios durante la época de reproducción. Según informó National Geographic, el descubrimiento publicado en la revista Royal Society Open Science.

“En lugar de ser pasivas e indefensas, descubrimos que las hembras pueden utilizar tres estrategias clave para evitar a los machos con los que no desean aparearse, ya sea porque no están listas para reproducirse o no desean aparearse con un macho en particular”, explicó la doctora Carolin Dittrich.

Durante la investigación, los científicos tomaron individuos de ambos sexos durante la temporada de apareamiento y los pusieron en tanques de agua.

De las 54 hembras que participaron en el experimento, el 83% se dio la vuelta cuando un macho se acercaba con intenciones de apareamiento para dejarlos bajo el agua y que éstos se marcharan para no ahogarse.

En tanto, el 46% de las hembras que fueron abordadas por machos lograron escapar a través de volteretas, gruñidos y su aparente muerte.

“Puede ser que las hembras más jóvenes tengan menos experiencia y el fuerte estímulo de los machos que se aferran a ellas conduzca a la inmovilidad tónica que observamos con mayor frecuencia en las hembras más pequeñas”, dijo Dittrich.

La investigación también sugiere que las hembras podrían estar seleccionando a los machos más fuertes para aparearse, utilizando la estrategia de rodar para probar la fuerza y resistencia de los machos.

