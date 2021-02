Último Primer Día: habrá operativos, pero apuntan a la responsabilidad de los padres y denuncias de vecinos

Como cada vez que se avecina el inicio del ciclo lectivo, los eventos y juntadas relacionados al Último Primer Día de clases (UPD) están entre las preocupaciones de las autoridades educativas y provinciales. Consiste en juntadas que hacen aquellos chicos que comienzan el último año del secundario (quinto) y que, justamente, se reúnen la noche previa al inicio de clases para celebrar que es el último año en que comenzarán las clases –de allí su denominación Último Primer Día-. Por lo general, y pese a que muchos de ellos todavía tienen menos de 18 años, los festejos incluyen el consumo de bebidas alcohólicas en exceso; además de pasar la noche en vela para llegar –todos juntos- al colegio para el primer día de quinto año a la mañana siguiente.

Y es justamente a raíz de los excesos y de las condiciones en que muchos adolescentes llegan a las escuelas que desde el Gobierno de Mendoza anunciaron un operativo para el próximo domingo por la noche.

“El lunes necesitamos que toda la sociedad acompañe el trabajo de los docentes y los directivos, cumpliendo todos los protocolos desde las casas. El primer día de clases siempre es un día de mucha felicidad, pero también de mucha tensión . Y los chicos de los últimos años de educación obligatoria tienen que ser un ejemplo. Está bien que festejen, pero es responsabilidad de los adultos acompañar de forma seria. Esos festejos no pueden estar signados por no dormir a la noche, por el consumo de bebidas alcohólicas y por llegar en esas condiciones a la escuela; sobre todo después de todo el esfuerzo del personal docente para poder regresar a clases presenciales este año”, destacó el director general de Escuelas, José Thomas.

En ese sentido, el funcionario pidió que haya compromiso de los propios padres de los chicos. “Sabemos que los padres de aquellos chicos que están quinto año están viviendo momentos complejos. Pero les pedimos, necesitamos que se esfuercen en controlar lo que va a hacer su hijo esa noche. Si fomentamos y demostramos que lo bueno para chicos menores de 18 años es festejar tomando alcohol, estamos dando un ejemplo negativo. Sé bien que no es fácil ser padre de un chico de quinto año que quiere hacer su Último Primer Día ”, sintetizó.

Respecto a los operativos específicos propiamente dichos, el subsecretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, Néstor Majul indicó que no trabajarán con puestos específicos ni personal especialmente asignado a ello, aunque estarán alertas a las situaciones.

“Vamos a apelar a la conciencia individual y responsabilidad de los padres. No solo se ha montado un operativo especial, sino que vamos a apelamos también a las denuncias de los vecinos que sepan de festejos de llamen, vamos a tratar de llegar. Lo que pretendemos es que los chicos se diviertan. Pero la mayoría son chicos menores de 18 años, y está prohibido que se les venda alcohol a ellos”, destacó Majul; quien incluso destacó que en aquellos salones o espacios que hayan sido contratados para celebrar eventos referidos al UPD se va a poner un especial énfasis en los controles. “No hemos tenido ningún pedido en particular de autorización para una fiesta. Pero en esos lugares tenemos las herramientas para sancionar de forma correspondiente a quienes lo organizan, en el caso de que se les venda alcohol a menores”, destacó el funcionario; quien resaltó que han tenido datos de algunos festejos en particular por medio de las redes sociales.

“No estamos pidiendo que no hagan el festejo del UPD, sino que apelamos a que los padres controlen cómo lo hacen. Va a ser más un operativo de concientización para la familia, no solo para los chicos. Porque la idea es que los chicos se diviertan sanamente”, concluyó.