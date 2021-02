Thomas, sobre el paro para la vuelta a clases: “La mayoría de los docentes quieren estar en la escuela”

El próximo lunes, de forma escalonada, volverán las clases presenciales a las escuelas mendocinas . No serán todos los cursos, con la totalidad de los alumnos (por ello mismo se habla del regreso escalonado), sino que se regresará de a poco y cumpliendo rigurosos protocolos sanitarios y de distanciamiento vinculados a la pandemia de coronavirus.

De forma escalonada, el lunes está previsto el regreso de las clases presenciales en Mendoza y en todos los niveles educativos. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes. Orlando Pelichotti | Los Andes

No obstante, desde el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) decidieron en plenario y anunciaron que el próximo lunes (1 de marzo) realizarán un paro en coincidencia con el regreso de las clases presenciales. Entre los argumentos, esgrimen falta de condiciones edilicias adecuadas para la presencialidad, cierres de cursos, ajuste salarial y “la negativa permanente del Gobierno a paritar, entre otros”.

Al respecto se refirió el director general de Escuelas, José Thomas, durante una conferencia en la que se brindaron detalles sobre el regreso a las aulas. “No me sorprende, pero sí me llama la atención la capacidad que tienen para decidir que hay que hacer un paro. Hablan de la vacunación; pero ni en el mundo ni en el país ni en ningún lado los docentes condicionan el regreso a la presencialidad con que se los vacune. (Desde el sindicato) dicen que no hay fondos, pero se han estado depositando; y en marzo se va a seguir. Este año se aumentó 76% el presupuesto de infraestructura. Es cierto que no todas las escuelas están bien, pero hace 20 años que no lo están. Y se han mejorado mucho en últimos cinco años”, destacó Thomas, quien puso en duda la representatividad de la medida de fuerza con la voluntad de los docentes.

“Me da tristeza (el anuncio de paro), sabiendo que la gran mayoría de los docentes que hablan con nosotros quieren estar en la escuela, quieren estar con sus alumnos, quieren tener presencialidad . Todos los viernes nos sentamos a dialogar con los docentes, hay diálogo. El trabajo que tenemos que lograr es que los chicos aprendan”, destacó el director de Escuelas.

El director de Escuelas, José Thomas, se defendió de los reclamos y detalló todas las obras y acciones en que ha trabajado el Gobierno.

Los reclamos

Desde el secretariado del SUTE se explayaron en dos de las principales problemáticas que -sostienen- giran en torno al regreso a la presencialidad; y juegan en contra de ella. “Durante el 2020 no se arregló ningún edificio. El ‘ahorro’ presupuestario en educación llega casi a los 3.200 millones de pesos, y año tras años lo presupuestado para infraestructura se subejecuta. Las consecuencias están a la vista: problemas de servicios básicos, como el agua o cloacas, falta de espacio para la matrícula, baños en condiciones desastrosas, nula ventilación, falta de conectividad, entre otras. También es difícil arrojar números, porque existen más de 1.300 edificios y 2.100 escuelas; pero sin dudas, y por nuestro relevamiento, entre 30% y 40% de los establecimientos no presenta condiciones adecuadas para recibir estudiantes y trabajadores/as”, destacaron desde el SUTE.

El SUTE denuncia falencias de infraestructura, cierre de aulas y negación del Gobierno para abrir paritarias.

Además, denunciaron los cierres de cursos. “En las últimas semanas hemos tomado conocimientos de numerosas amenazas o confirmaciones de cierres. En 2020 cerraron escuelas de gestión social; ahora comenzamos con el cierre de turnos en la Escuela Albergue Eva Perón, la Escuela Molinero Tejeda de Las Heras, y hay cerca 50 cursos que peligran en la modalidad de Jóvenes y Adultos. Es decir, ajuste presupuestario. Siempre es una noticia grave, pero en esta situación en particular es que necesitamos descongestionar cursos para mantener distanciamiento, mucho más. Son decisiones realmente contradictorias con las constantes afirmaciones públicas de la importancia que tiene la educación para la sociedad”, se quejaron desde el SUTE.

Al respecto, Thomas destacó que “el sistema tiene más alumnos que el año pasado, por lo que es imposible que el número neto sea de cierre”.

El inicio de la vacunación contra el coronavirus para trabajadores de la educación depende del Ministerio de Salud. Gentileza

El director de Escuelas detalló que “no hay ningún cierre en este primer tiempo”, y aclaró que “lo que pasa todos los años, independientemente de la pandemia, es que por distintos motivos una escuela puede llegar a tener menos alumnos. Cuando en un curso no hay alumnos, esa sección se cierra; pero se abre en otros lugares, porque esos alumnos siguen. Cada año hay más alumnos, todos los años se cierran aulas, pero se abren otras”, explicó.