Ulpiano Suarez participó del homenaje a los maestros por su día

Este viernes, en la plaza Sarmiento de Ciudad, se realizó un homenaje a los maestros en la previa de su día, el 11 de septiembre próximo. A 135 años de la desaparición física de Domingo Faustino Sarmiento, se realizó un acto que condecoró a educadores destacados y recordó el aporte del “Padre del Aula” por su gran impulso a la educación del pueblo argentino. Ulpiano Suarez, intendente de la Ciudad, y José Thomas, Director General de Escuelas, junto a otras autoridades, encabezaron la emotiva ceremonia.

Al inicio se dio la bienvenida a los presentes y se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, con la presencia de las banderas provinciales y nacionales de las siguientes escuelas: Escuela P-013 San Pedro Nolasco, Escuela N° 2-031 Pedro del Castillo, CEBJA N° 3-239, Supervisora María Magdalena Farías, CENS N° 3-411 Profesor Mario Cortijo, Escuela N° 4-132 Químicos Argentinos, Escuela N°9-002 Tomás Godoy Cruz, IES N° 9-002 Tomás Godoy Cruz.

Luego se realizó una ofrenda floral y un minuto de silencio en honor a la memoria de Sarmiento. Ulpiano Suarez fue el primero en destinar unas palabras a los maestros y autoridades. El intendente destacó la labor de las y los docentes en Mendoza y la importancia de la educación pública. “Es necesario defender y poner en valor, sin ningún tipo de especulación, el rol de la educación pública, el rol de los docentes, de los maestros y maestras que cada día, frente al aula, cultivan un futuro mejor para el país. Porque si la crisis avanza, nuestra línea de defensa más clara y contundente son las aulas. No hay que bajar los brazos y hay que seguir acompañando a nuestros niños y jóvenes a la reconducción de aquellos valores que parecen haberse perdido. Quiero hacer un especial reconocimiento a todos y cada uno de los docentes de Mendoza, que son protagonistas de una política de Estado que nos ha permitido fortalecer nuestro sistema educativo, lograr mejores resultados y resistir al embate de quienes quieren bajar los brazos. Sin especular, siempre de frente y con los principios rectores del gran maestro como norte, estoy convencido de que juntos vamos a ser capaces de salir adelante y construir el futuro mejor que todos esperamos”, aseguró el jefe comunal.

Luego fue el turno de Elena Castro, inspectora general quien, en un emotivo discurso, enalteció la labor diaria de cada docente. “El legado de Sarmiento se mantiene vivo, lo reconocemos en el impacto que los docentes tienen en la sociedad. Labor que va más allá de impartir conocimientos académicos, ya que también desempeñan un papel fundamental en la formación de los valores, habilidades y actitudes de los estudiantes. Nuestros docentes, agentes de cambio y motivación, capaces de inspirar a sus estudiantes a alcanzar metas y superar desafíos, son líderes en el aula. Fomentan el respeto, la empatía y la colaboración entre todos”, expresó la funcionaria y agregó, con mucho sentimiento en su voz: “en lo personal, expreso mi más sincero reconocimiento y agradecimiento a todos los docentes. Por su dedicación y compromiso con la educación, quisiera contagiar esa pasión que me llevó a encender este destino, esa llama que late encendida en el corazón de cada docente. Ese fuego humilde, capaz de mantenerse encendido a lo largo de las generaciones. Fuego que en las escuelas rurales de fronteras o albergues se enciende cuando llega la ‘seño’ o el ‘profe’. Necesitamos un nuevo descargo de esperanzas que movilice nuestra sociedad agobiada hacia el futuro. Ser capaces de recrear esa nueva utopía e imaginar una Argentina mejor que la que tenemos”.

Por último, fue el director general de escuelas, José Thomas quien destinó unas palabras alusivas a la comunidad educativa y destacó las políticas orientadas en esta materia en los últimos años. “Es imprescindible una vez al año reflexionar de lo que significa este lugar, el lugar de la educación pública, el lugar de lo que hizo Sarmiento, el lugar de lo que hace cada docente día a día en el aula y afuera del aula muchísimas veces. Nosotros en la DGE, todos los meses, y diría todas las semanas, ponemos información para que la comunidad sepa cómo avanzan las políticas educativas en Mendoza. Y lo ponemos arriba de la mesa cuando los resultados son buenos pero también los ponemos arriba de la mesa cuando los resultados no son tan buenos. Porque si no reconocemos que los resultados no son tan buenos, no tenemos margen para la mejora. Y lo único que nos va a llevar adelante es mejorar todos los días un poco la educación de Mendoza. En Mendoza estamos caminando para ese lado gracias a ustedes. Y cuando digo a ustedes, ahora sí me refiero a los docentes”, manifestó agradecido.

El acto continuó con el reconocimiento a la trayectoria educativa de docentes que construyen día a día desde su lugar y fortalecen el pensamiento de que la educación es la única herramienta para transformar y mejorar la realidad.

Los educadores destacados fueron los siguientes:

Micaela Romina Ormeño Quiroga

Marina Del Carmen Zamora

Silvia Edith Vega

Ariel Alejandro Ottaviani

María Soledad Allende

Alicia Carina Fuentes

Américo D’ Angelis

Sandra Pelaytay

Melisa Vanesa Lombino

Natalia Elizabeth Toledo

La ceremonia contó, además, con una parte artística en la que se interpretaron algunas canciones alusivas al día, de la mano de los estudiantes de la Escuela n°1- 665 de Guaymallén, Padre Juan Pastor, junto al Ensamble de profesores de Regional norte y el Ensamble de la Primera y Séptima Sección.

El emotivo homenaje se cerró con un cálido aplauso a los educadores de nuestra provincia y a quienes hicieron posible la ceremonia.