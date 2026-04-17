Tres adolescentes identificados y uno imputado: dejaban carteles y fotos de armas en redes con amenazas en escuelas

Tres adolescentes de entre 16 y 17 años fueron identificados en las últimas horas como los autores de pegar carteles y subir fotos de armas de fuego en las redes sociales durante las últimas horas y con amenazas de matanza en 7 escuelas de Mendoza. Según confirmó el ministro de Educación, Cultura, Infancias y Director General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, uno de ellos está en condiciones de ser imputado , mientras que los otros dos casos están siendo abordados por los ETI y siendo analizados dentro de las sanciones que establece el código de contravenciones de Mendoza .

La DGE aclaró que las clases son normales este viernes, tras la ola de amenazas y fake news en redes

La situación de los tres chicos será definida en las próximas horas. No obstante, García Zalazar adelantó que incluso los padres de estos alumnos podrían ser sancionados también con multa, trabajo comunitario o días de arresto , dependiendo la gravedad del caso.

Entre el miércoles y jueves de esta semana se registró una seguidilla de amenazas en las escuelas de Mendoza que advertían la posible irrupción en los establecimientos de personas armadas. Y estos episodios (en forma de carteles pegados en los baños de las escuelas y de publicaciones en las redes sociales) inquietud generaron en la comunidad.

Ya sea una amenaza certera en base a intenciones concretas o la réplica de una desagradable broma / desafío viral , los carteles y publicaciones encendieron todas las alarmas en Mendoza. Se repitieron en 7 escuelas de la provincia.

"En Mendoza, el que las hace las paga. No es un hecho menor poner en riesgo la vida, la seguridad de las personas y mucho menos movilizar recursos del Estado si esto fuese una broma. Y si no fuese una broma, es mucho peor y está tipificado en el Código Penal", resumió el ministro. Y agregó que, en el caso de la imputación judicial, es por amenazas agravadas. En tanto, para aquellos episodios en que la acusación recae sobre los padres, la contravención es por incumplimiento de la responsabilidad de la tutela parental.

En ese sentido, destacó que la primera obligación del Estado es proteger a los estudiantes y que, justamente por ello, el jueves se aplicaron todos los protocolos vigentes que tiene la Provincia y que prevén acciones con la escuela, con los docentes, con los estudiantes y con los padres por medio de acciones preventivas.

Sin brindar información sobre los adolescentes involucrados e identificados ni sobre las escuelas a las que asisten, el ministro resaltó que en estos casos cabe una sanción para quien hace las amenazas y también para los padres. De hecho, adelantó que el gobernador Alfredo Cornejo anunciará un proyecto de ley en la Legislatura para endurecer sanciones que están en el Código de Contravención (lo hará en su discurso del próximo 1 de mayo).

Carteles con amenazas y fotos en redes sociales

En las siete escuelas de Mendoza donde se identificaron situaciones preocupantes a raíz de las amenazas, la metodología no fue idéntica, aunque sí hubo coincidencias. En algunas de ellas, se anunciaba un "tiroteo escolar pronto", mientras que, en otras, los chicos publicaron en redes sociales fotos de armas de fuego anunciando una supuesta irrupción armada en los edificios.

Fue justamente gracias al trabajo del Ministerio de Seguridad -por medio del rastreo de pistas en las redes- que se permitió identificar a los tres chicos que hoy están identificados.

Protocolos, escuelas sin mochilas y otras medidas

Inmediatamente después de la detección de estas amenazas, la DGE activó su protocolo preventivo para estos episodios. Incluso, durante la mañana de hoy hubo charlas con los chicos en varios establecimientos.

"En el caso de que haya amenazas referidas a que en una escuela pueda haber uso de armas, se avanza con la aplicación del protocolo. que es de la DGE y alcanza todas las escuelas del sistema. Cada escuela aplica el protocolo en función de lo que se ha denunciado y lo que tengan como sospechas", contó García Zalazar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MzaDGE/status/2044973473949254086?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2044973473949254086%7Ctwgr%5Ea597ec7dce345df8de71925d31fcd1e7b8a84a47%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.losandes.com.ar%2Fsociedad%2Fla-dge-aclaro-que-las-clases-son-normales-este-viernes-la-ola-amenazas-y-fake-news-redes-n5988008&partner=&hide_thread=false Importante



Informamos que el día viernes 17/4 hay clases con normalidad en toda la provincia.#EducaciónMendoza pic.twitter.com/WlfHURGM6n — DGE Mendoza (@MzaDGE) April 17, 2026

La directora de Apoyo Escolar, Carina Gannam también habló de lo que establece el protocolo y sus alcances. Y es que, en un primer momento, trascendió que en las las escuelas donde se registraron las amenazas se prohibiría a los chicos ir con mochilas durante los días siguientes o con cualquier bolso que impidiera observar con claridad qué había adentro.

No obstante, Gannam indicó que cada escuela definiría cómo aplicarlo e, incluso, aclaró que son los padres de los chicos quienes definen si su hijo va a clases o no con mochila.

"Si la escuela funciona con normalidad, no hay ninguna activación de protocolo y no tiene que aplicar el uso o no de la mochila. De la misma manera, si los padres pueden garantizar que su hijo va con la mochila y no implica ningún riesgo porque han hablado con sus hijos, tienen la confianza y tienen incluso el control de la situación, no hay problema que ingrese con la mochila", dijo Gannam.

En ese sentido, agregó que ninguna dirección o autoridades escolares tienen facultad para revisar las mochilas o para impedir el ingreso al establecimiento, puesto que la responsabilidad es meramente parental.

"El protocolo orienta a los directivos y docentes sobre cómo actuar frente a la a la situación emergente. El primer paso es llamar inmediatamente al 911, llega la policía y allí se operativiza también la denuncia y la participación de policía de investigación, que empieza con todo el peritaje para determinar los autores. Luego de eso se pasa a eso de recomendar llegar a la institución con la menor cantidad de objetos posibles", cerró Gannam.