Tragedia en el río Bermejo: un mendocino fue rescatado y su bebé está desaparecido

El salvaje y caudaloso Río Bermejo, en el límite entre Salta y Bolivia, fue el escenario de un trágico episodio que conmovió no solo a la localidad salteña de Aguas Blancas (el punto exacto donde ocurrió la tragedia); sino a todo el país. Un bote estilo gomón que trasladaba a, por lo menos, 20 personas -mujeres y niños incluidos- volcó este miércoles por la mañana en el cauce y se hundió cuando sus ocupantes intentaban cruzar el río con dirección hacia Bolivia . En el accidente fallecieron dos personas, mientras que aún continúa la búsqueda de otras 6 personas que permanecían desaparecidas hasta última hora de este miércoles, entre ellas dos niños (uno de ellos de un año e hijo de un mendocino).

Así quedó el gomón pinchado, luego del naufragio en el Río Bermejo (límite entre Salta y Bolivia).

Según los primeros resultados de la investigación -que sigue su curso y ha involucrado un intenso operativo con Defensa Civil, Bomberos de Salta y hasta Gendarmería Nacional-, la embarcación se pinchó en medio del periplo; y fue esto lo que desencadenó el hundimiento y el trágico naufragio. En cuanto al motivo por el que las más de 20 personas intentaban cruzar el río por medio de esta modalidad ilegal, se confirmó que el viaje tenía como objetivo concretar un tour de compras clandestino; una peligrosa y tradicional actividad que suele registrarse en ese punto del límite internacional.

Mendocino rescatado y su hijo, desaparecido

Entre los sobrevivientes rescatados de la tragedia, hay un mendocino. Según confirmó Infobae, el hombre fue encontrado en un islote ubicado en el medio del caudaloso río; y confirmó que había viajado a la localidad salteña de Aguas Blancas junto a su esposa y su madre (ambas se encuentran a salvo) para participar del mencionado tour. Sin embargo, el pequeño hijo de este ciudadano mendocino (de apenas un año) se encuentra desaparecido todavía.

En simultáneo con el rastrillaje, avanza la investigación también. Y es que las autoridades policiales y judiciales de Salta y de Bolivia intentan dar con los gomeros que comandaban el viaje y sobre quienes no se tienen rastros todavía (aunque se cree que están vivos). “Estábamos cruzando, iba mucha gente dentro y el botero no podía dirigir bien el gomón. Le pedimos que nos retorne, pero se pinchó y no había más que saltar”, relató una de las sobrevivientes que alcanzó a llegar al lado boliviano en diálogo con Radio Fides.

La búsqueda se está desarrollando, incluso, con un helicóptero; y las intensas lluvias registradas en las últimas horas en la zona -las mismas que repercutieron en la crecida del caudal del Río Bermejo- han dificultado las tareas.

“Tomamos conocimiento del hecho a las 9 de la mañana (del miércoles), y el personal policial que trabaja en la ciudad de Aguas Blancas -límite con la ciudad de Bermejo, en Bolivia- tomó conocimiento de que uno de los gomones que realiza el paso ilegal de un costado a otro del río, se había pinchado y terminó con alrededor de 20 personas sumergidas. También se informó que el cauce del río Bermejo se encuentra crecido”, detalló durante la jornada del miércoles el vocero de la Policía de Salta, Miguel Velardez, al canal TN relató.

Un punto conflictivo

Aguas Blancas (del lado argentino) y Bermejo (en Bolivia) son las dos ciudades que están separadas por el Río Bermejo en ese punto de la frontera internacional. Es uno de los puntos más frecuentes por los que se cruza mercadería ilegal de un país al otro (e, incluso, también tráfico de personas) y, aunque hay excursiones legales para cruzar de un lado del río al otro (con mayores medidas de seguridad); también están los “gomones”, que son más precarios, y -por ende- más peligrosos.

El cruce de personas es constante en la zona; y mucha de la mercadería que se ingresa desde Bolivia a Argentina es la que luego se deriva y es comercializada en La Salada y otras tantas ferias diseminadas en todo el país.