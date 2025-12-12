Tragedia en el Parque: cuatro años y 6 meses de prisión para la mujer que atropelló a dos chicos y mató a uno

A un mes y 11 días del trágico episodio en que una mujer atropelló con su auto a dos chicos de 13 años en el Parque San Martín -causando la muerte de uno de ellos, Fausto Morcos - , se viven en estos instantes momentos determinantes para la causa. Y es que, pasadas las 9:40 comenzó la audiencia que, a priori, determinaría si María Amelia Albina Molina (82) aguardaba el juicio con prisión preventiva (domiciliaria, dada su avanzada edad).

Sin embargo, ni bien comenzó la audiencia las partes propusieron cerrar la causa con un juicio abreviado: la mujer asumió su responsabilidad penal y, junto al fiscal y los abogados de Fausto, acordaron una condena de cuatro años y medio de prisión efectiva para la mujer .

La condena será cumplida en modalidad domiciliaria , precisamente porque Molina tiene 82 años. Además, se fijaron una serie de condiciones que deberá cumplir la mujer. Contará con seguimiento geosatelital (tobillera o pulsera ), no podrá recibir visitas numerosas y deberán ser familiares directos incluidos en una lista previamente confeccionada y aprobada. Cualquier persona por fuera de esa lista deberá tramitar un permiso especial en la Justicia.)

Al asumir la responsabilidad, Molina fue condenada por "homicidio culposo agravado por pasar un semáforo en rojo (NdA: por la muerte de Fausto) en concurso ideal con lesiones culposas graves agravadas por pasar un semáforo en rojo (por las lesiones a uno de los amigos)".

El sábado 1 de noviembre, a las 12:15, Fausto Morcos y dos amigos (todos de 13 años) iban a jugar a la pelota al Parque General San Martín . Los tres habían pasado la noche en la casa de uno de los amigos, en las inmediaciones de la esquina de J. y M. Clark y Boulogne Sur Mer.

Quince minutos después del mediodía, y según relataron algunos testigos que estaban en esa esquina, un auto atropelló a dos de los tres chicos cuando ellos intentaban cruzar Boulogne Sur Mer.

De acuerdo a lo reconstruido, los tres chicos cruzaron por la senda peatonal de esa esquina (con dirección al Parque -hacia el oeste-), aprovechando que el semáforo les daba el verde. Pero, según estos mismos testigos -y que han sido claves en la causa-, María Amelia Albina Molina (conduciendo un VW Up) circulaba por Boulogne Sur Mer desde el sur, cruzó el rojo y los atropelló.

Fausto falleció en el acto, mientras que uno de sus amigos -quien también fue embestido- sufrió graves heridas y que lo tuvieron casi una semana en el hospital. El tercero de los adolescentes, que había terminado de cruzar segundos antes, miró todo desde la vereda.

En un primer momento fueron múltiples las versiones de lo ocurrido aquel sábado. Que los chicos cruzaron la calle en bicicleta, que iban corriendo o jugando a la pelota mientras cruzaban. Pero lo cierto es que una serie de videos que registraron toda la secuencia previa confirmaron que la conductora aceleró para cruzar la esquina de Boulogne Sur Mer y Clark y que lo hizo en rojo, cuando los chicos estaban cruzando