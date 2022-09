Tiene 7 años y vende limones en la puerta de su casa para comprarse un pantalón

Una nena de 7 años que vive en el barrio 16 de Noviembre, en Córdoba, vendé limones en la puerta de su casa para comprarse ropa. La historia de Victoria se conoció luego de que su madre compartiera una fotografía del “puesto de limones” en las redes sociales.

“Le nació hacer eso. A ella le gusta estar siempre haciendo cosas. Se pone los patines y recorre las casas con su bolsita de limones”, contó a Todo Noticias su mamá, Luciana.

La mujer de 39 años, que trabaja como empleada doméstica, dijo que su hija le había pedido una cartuchera y un pantalón para el Día del Niño, pero ella no se lo había podido dar. Luciana cría sola a sus cuatro hijos y aseguró que no cobra ningún plan.

En la foto que compartió la mujer, se puede ver a la niña sentada en su puesto con un cartel que dice: “Vendo limones. 20 unidades a solo $100. Aproveche”.

“Como ya era tarde para andar vendiéndole a los vecinos, quiso hacerlo en la puerta de casa. Ahí le saqué la foto. Ella ni se enteró: estaba concentrada haciendo cuentas”, dijo Luciana.

Su historia conmovió a las personas y a los vecinos del mismo barrio. De hecho, uno de ellos le regaló la cartuchera que tanto quería. Y su mamá consiguió un nuevo trabajo cerca de casa.

“Me habló muchísima gente que me contó que se había emocionado con mi hija. También me dejaron mensajes feos acusándome de que la hago trabajar, y eso no es cierto. Ella lo hace como un juego. No lo hace obligada y ni siquiera es algo de todos los días, porque imaginate que siempre le vende a la misma gente. Hasta le compró un vecino que tiene su propio árbol de limones”, explica Luciana.

Victoria es la menor de cinco hermanos. Brian (22), murió hace seis años en un accidente con la moto. El resto, Lautaro (20), Celeste (17) y Lionel (13), viven en la misma casa que la niña. Los dos mayores ya trabajan.