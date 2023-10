Tiene 19 años, venció al cáncer y promueve una maratón para concientizar

Desde que a los 7 años la sacudió un tumor en el fémur izquierdo y pudo salir adelante, varios años después, Camila Rayen Pacheco (19), virreina de la Primavera 2022 de Mendoza, se dedicó a apoyar todo tipo de acciones tendientes a concientizar sobre el cáncer.

Por eso en este caso no fue la excepción y hoy se aboca a difundir la maratón solidaria nocturna “Movete por ellas”, que tendrá lugar el próximo jueves 19 de octubre, a las 19, desde el parque Estación Benegas. Habrá dos opciones de trayecto: de tres y de siete kilómetros. La carrera será a total beneficio de Fundavita, una ONG dedicada a apoyar de manera integral a pacientes oncológicos, así como a promover la investigación científica en la materia.

Camila vive en Las Heras y es estudiante de licenciatura en Prácticas del Lenguaje. Ella sufrió la enfermedad y, por ende, estuvo en tratamiento durante varios años. Recién a los 15 fue dada de alta, por eso recuerda perfectamente los largos períodos de quimioterapia en el hospital Notti y luego los rayos X para combatir una metástasis pulmonar. En el medio, recibió un injerto donde se reemplazó el hueso afectado.

El diagnóstico inicial de Camila fue sarcoma de Ewing, que suele afectar a los niños y adultos jóvenes. Generalmente comienza en las piernas, los huesos de la pelvis y los brazos con dolor de hueso, inflamación localizada y sensibilidad. El tratamiento incluye quimioterapia, cirugía y radioterapia.

“Fueron tiempos muy difíciles no sólo para mí, sino para toda la familia. Da lo mismo qué tipo de cáncer uno sufre, yo me decidí a ayudar, a apoyar a quienes sufren esta lucha. Ahora veo la vida desde otro punto de vista, valoro otras cosas”, reflexiona Camila en diálogo con Los Andes.

Si bien era muy pequeña, se decidió a no bajar los brazos. “Sentía muy de cerca el apoyo de familiares y amigos y era consciente de que tenía que luchar para salir adelante. Mucha gente queda en el camino y lo pude ver en carne propia”, evoca esta simpática ex reina de belleza.

Y sigue:#”Conocí muchos amigos que estaban en la misma situación y durante años la lucha se prolonga con altibajos. Lo importante es no darse por vencido. Esta historia me tocó a mí y en cierto modo me ayudó a ser consciente y a valorar pequeñas cosas de la vida”.

Camila colaboró con la asociación Traspasar, que también se dedica a ayudar con dinero y materiales a familias de escasos recursos que atraviesan situaciones de cáncer infantil con sus hijos.

Luego fue una activa referente en todo el proceso de la sanción de la Ley Oncopediátrica, que tiene por objetivo priorizar el abordaje integral y garantizar la equidad y accesibilidad a la atención a niños y adolescentes con cáncer desde un enfoque de derechos y en todas las fases de las enfermedades.

Una maratón especial

Este especial evento tiene como objetivo concientizar sobre la importancia de la detección temprana y la lucha contra esta enfermedad que afecta a tantas mujeres. El flyer que circula en Mendoza promueve la participación de todas las familias que deseen sumarse.

“La meta es la solidaridad, la salud y la esperanza. Sumate para hacer una diferencia”, indica el aviso de Fundavita. Para participar los valores son los siguientes: alentador early, 4.000 pesos, incluye remera más kit deportivo y sorteos. Alentador solidario: 2.500 pesos, que contempla kit deportivo más sorteos. Por último, el alentador participativo debe abonar 1.500 pesos y apoya la causa solo con ese aporte. Ambas categorías son no competitivas.

Entre las recomendaciones para quienes participarán está el efectuar una adecuada planificación del entrenamiento y un buen descanso el día previo a la prueba. No participar si se ha padecido una lesión o enfermedad recientemente y recordar la importancia de realizar el precalentamiento.

Procurar una adecuada dieta los días previos a la prueba rica en hidratos de carbono y poca grasa es otro de los consejos de los organizadores.

La entrega de kits y remeras será para quienes hayan elegido inscripción con remera y kit. Dicha entrega se realizará únicamente el día jueves 19 de octubre de 16 a 19 en el predio de Estación Benegas, en Godoy Cruz. No se entregarán kits los días anteriores a la carrera, ni luego de ese horario.

Octubre rosa

La organización Fundavita, sin fines de lucro, lleva 27 años acompañando y apoyando de manera integral a pacientes con cáncer, tanto niños, adolescentes como adultos. Por eso se suma activamente a la campaña de concientización sobre el cáncer de mama, conocida como Octubre Rosa. Durante este mes la organización promueve una serie de actividades relacionadas con la prevención, concientización y apoyo a su misión.

La misión de Fundavita va más allá de brindar apoyo emocional y físico a los pacientes oncológicos. La organización también se dedica a fomentar la investigación y el desarrollo científico en el campo oncológico, contribuyendo de manera significativa al avance de la salud y el bienestar de la comunidad.

Para conmemorar este mes de concientización y apoyo a pacientes con cáncer de mama, Fundavita ha organizado una serie de eventos especiales: del 17 al 19 de octubre, en conjunto con la Municipalidad de Godoy Cruz, se realizarán distintas actividades con propuestas interesantes para el público y abordaje integral.

El martes 17, en el parque Benegas, se hará un multiespacio para pacientes oncológicas. A partir de las 16 se llevará a cabo una jornada pensada exclusivamente para pacientes con cáncer o recuperadas. Contará con talleres de maquillaje y cuidado de la piel, sesiones de yoga y emprendimientos de accesorios para pacientes, entre otros.

Un día después habrá una unidad ginecológica móvil. De 8 a 13 las mujeres tendrán la oportunidad de realizarse mamografías, toma de PAP, testeos VPH y recibir consejería experta, entre otros servicios.

El jueves 19, en tanto, a partir de las 19 en el parque Estación Benegas, se celebrará la Carrera Solidaria Nocturna a beneficio de Fundavita. Este evento recreativo y deportivo mostrará apoyo a las mujeres que atraviesan un diagnóstico oncológico, manteniendo la premisa de que no importa si corrés o caminás “cada paso cuenta”. La invitación está abierta al público en general para unirse y mostrar su apoyo.

El sábado 21 se hará la tercera edición “Dos en moto”, también a beneficio de Fundavita. Se trata de un encuentro solidario de aficionados a las motos que busca generar conciencia y recaudar fondos para apoyar el trabajo diario de la fundación.

El punto de encuentro será el concesionario Royal Enfield, ubicado en Palmares Open Mall, y el punto de destino Tupungato Winelands. Los participantes podrán disfrutar del hermoso paisaje del Valle de Uco, buena gastronomía y participar en juegos y sorteos fascinantes. Para más información sobre su trabajo o cómo ayudar, se puede contactar en redes sociales como @fundavita o WhatsApp institucional: 261-3330115.

Dónde inscribirse

https://www.entradaweb.com.ar/evento/19o_movete_x_ellas/f632921a