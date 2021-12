Terminan los recuperatorios del secundario y los que no aprobaron deberán volver en febrero

Hasta este viernes, los alumnos de Nivel Secundario que adeudan aprendizajes prioritarios asistirán a clases para lograr aprobarlos. Se trata de una instancia que se inició el 1 de diciembre denominada recuperación de saberes. Allí, en un proceso de aprendizaje y evaluación, los alumnos buscan aprobar los aprendizajes prioritarios (AP), aquellos contenidos que en el marco de la pandemia fueron considerados esenciales dentro de cada programa y de cada materia. Aprobarlos es fundamental para la continuidad académica pero en particular para aquellos que corren riesgo de “permanencia” en el año actual, lo que antes se conocía como repitencia, ahora con un nuevo concepto. Este ciclo no hubo repitencia.

¿Qué sucederá con quienes no aprueben en esta instancia? ¿Cómo se los evaluará?

Serán los alumnos que inaugurarán la primera etapa del ciclo lectivo 2022. El 10 de febrero se iniciará el tramo de acompañamiento para estudiantes con espacios curriculares en proceso. Allí estarán incluidos alumnos de 1° a 4° año y esta instancia se extenderá hasta el 18 de febrero. Como ocurrió en diciembre, no serán mesas como se las conocía antes sino que es un proceso de evaluación continua, más adaptado a los tiempos del alumno. Ya se hizo de esta manera este ciclo lectivo que termina, que fue unidad pedagógica con 2020. A diferencia de lo que sucedía antes, no deberá rendirse la materia completa sino los aprendizajes prioritarios no aprobados.

Desde la Dirección General de Escuelas explicaron que con la modalidad anterior, iban a clases de apoyo y luego rendían un examen. En esta instancia de acompañamiento asisten a clases en el marco de un un proceso y no necesariamente tienen una mesa final, el docente evalúa el proceso y define si aprobó. En definitiva, como en diciembre, deberán ir a clases pero sólo a las materias que no se aprobaron y no todos los días. Es decir, aquellos espacios que quedaron en proceso o EP.

Se encuentran en esta situación estudiantes que tienen que cerrar notas de 2020 y/o 2021. Entre primero y segundo año se exige para pasar al año siguiente aprobar 6 de los 12 o 13 espacios curriculares y desde tercer año, se requieren 8.

Los ausentes y los presentes

“Ha sido una etapa muy buena, los chicos lo han aprovechado mucho, ha habido un alto porcentaje de aprobados”, señaló Claudio Peña, director de la escuela Vicente Zapata, respecto de lo transitado durante diciembre.

“Lo que ha sido bueno es el concepto de evaluación formativa, es decir que los chicos durante todo el año han tenido la posibilidad de ir adquiriendo aprendizajes pero también ser evaluados con este nuevo formato”, destacó.

Peña remarcó que la evaluación formativa se ha aplicado todo el año pero en esta etapa ha sido muy valiosa y se ha aprovechado más. Sobre todo porque los docentes han utilizado diferentes herramientas y estrategias para poder evaluar con un formato de integración de saberes. “Ya no es aprender y evaluar en forma estanca o aislada o por partes sino de manera integrada y ese es el objetivo que se ha cumplido este año”, explicó.

Desde su punto de vista, las etapas y las fechas han sido muy pertinentes y consideró positivo que tengan en febrero una nueva posibilidad aquellos que no hayan aprobado.

Dijo que en su establecimiento hay un alto porcentaje que ha aprovechado esta etapa; sin embargo en otros dijeron que hubo una alta proporción de ausentes. Manifestaron que hay alumnos que dejaron de concurrir incluso desde mediados de año.

“No fue efectivo porque no se presentó a recuperar la cantidad de chicos que tenían que ir, se habrá presentado 40%”, consideró Diego Aranda, profesor de taller de electromecánica, Diego Aranda de la escuela Tecnicos Mendocinos de Guaymallén.

Y agregó: “Esto de poder pasar con 8 materias ha llevado mucho a la especulación,

van eligiendo qué rendir”,

Forma de trabajo

Fabiana Rodríguez, profesora de Economía en tres escuelas públicas, dijo que la forma de trabajo depende de cada escuela.

En una de las que se desempeña trabajó con dos semanas de recuperación, se desarrollaron los temas y se fueron evacuando las dudas. Luego se estableció una mesa a la que se presentaban y se estableció quienes aprobaban de acuerdo al AP.

Explicó que los saberes prioritarios se generaron a principio de año a partir del programa y se establecieron 5 o 6 AP y el que se desaprueba es el que se tiene que recuperar en esta etapa de trayectoria acompañada.

“En otras escuelas se inició antes el acompañamiento y a los chicos se les iba tomando a medida que presentaron los AP”, comentó. En una de ellas, como ya los habían visto, prepararon el tema y lo expusieron durante un periodo, a medida que los tenían listos los alumnos avisaban y rendían.

“Es más accesible para los chicos, para nosotros más trabajo porque debés realizar evaluación por cada aprendizaje”, reconoció.

“Igual en todas las escuelas hay desmotivación, los chicos no van a rendir, en todas las escuelas me quedaron alumnos para febrero, otros años no me pasa”, agregó.

“En febrero los chicos rendirán los aprendizajes que no hayan aprobado y seguirán con el concepto de evaluación formativa”, apuntó el director. Lo que no se apruebe, y si se cumple con los requisitos para promocionar, quedará como previa.

Detalló que en caso de permanecer en el mismo año, tendrán todo el ciclo lectivo para ir aprobándolos.

En tanto, en abril habrá otra instancia en la que se trabajará de la misma manera pero no para todos los alumnos. Será de recuperación de saberes para estudiantes con espacios curriculares pendientes de aprobación que ya hayan egresado o cursen los últimos años, es decir quinto o sexto en el caso de las escuelas técnicas. También será para alumnos que deban rendir equivalencias.