Taxistas marcharon en contra de los "beneficios" de las apps: piden límites y competencia "leal"

El Sindicato de Obreros de Taxis y Remises de Mendoza (SOTM) se movilizó este martes a la mañana en protesta contra la expansión y la desregulación de las aplicaciones de transporte, como Uber y Cabify, que afectan directamente al trabajo de los choferes registrados y así competir en "igualdad de condiciones ".

La concentración se dio desde las 9 en Casa de Gobierno y por distintas calles de la Ciudad hasta la Legislatura , donde los conductores reclamaron respuestas concretas. De hecho, en un momento del mediodía, trasladaron la " caravana " hasta el Nudo Vial , provocando cierto caos en el tránsito.

Los taxistas repudiaron "la falta de empatía" y "el desinterés oficial" hacia el sector de taxis, remises, comitentes determinados y el servicio de turismo, al permitir lo que definen como una “liberación excesiva” de las plataformas digitales.

Durante la marcha, el gremio presentó por segunda vez un petitorio tanto en la Legislatura como en la Casa de Gobierno, en especial, para el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema .

Allí se detallaron las principales demandas: abordar la competencia desleal con las aplicaciones en materia laboral y previsional, donde los choferes de plataformas figuran como monotributistas frente a los trabajadores de taxi en relación de dependencia; exigir el cumplimiento del pago de Ingresos Brutos por parte de las SAS constituidas como apps; y establecer un límite a la cantidad excesiva de vehículos que operan en el mercado digital.

Además, pidieron implementar un tope a los servicios contratados y comitentes habilitados por la Subsecretaría de Transporte, así como un mayor control en las operaciones por parte del Ente de Movilidad Provincial (EMOP).

Gran enojo de los taxistas

En diálogo con Aconcagua Radio, José Luis Alvado, del Sindicato de Obreros de Taxis y Remis de Mendoza, detalló que en Mendoza hay unos 1.500 taxis, 500 remises y estimaron que se habían sumado a la movilización unos 600. Agregó que también llegaron trabajadores de San Juan, Córdoba y San Luis.

Subrayó que lo que sucede es competencia desleal: “Imaginate que vos tenés un quiosco o un negocio y se te pone un mantero en la puerta, ¿qué vas a hacer? Vos pagás impuestos, el mantero no paga. Bueno, para nosotros esto es lo mismo, se paga, se tributa y toda la plata queda en Mendoza y en Argentina. Uber va a un paraíso fiscal, eso desde 2018, Cornejo tiene la cajita feliz de Uber desde 2018”, expresó.

Se manifestó muy ofuscado por la falta de respuesta y la negativa a recibirlos por parte del gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema. Es que fueron con una nota, que pretendían entregar a Mema, pero dijo que este se negó a recibirlos.

Incluso, los califico con duros epítetos que hacen referencia a su cobardía: “Mínimo nos tienen que recibir no solamente como sindicato y pueblo y compañeros y los dueños de los taxis, si no nos tienen que recibir como seres humanos, pero lamentablemente esta gente piensa con la billetera, no piensa con el corazón”.

Expresó que seguirán tomando medidas y que están en estado de alerta y movilización. Exigió que se les explique por qué EMOP sigue habilitando tantas unidades sin control de transporte

En diálogo con Aconcagua Radio, Mema dijo que ya está trabajando hace tiempo con los taxistas para encontrar la solución al reclamo, pero que no tolera el accionar de un sector en contra de la convivencia pacífica de los vecinos en Ciudad.