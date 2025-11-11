11 de noviembre de 2025 - 17:49

Suspendieron la audiencia preliminar del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona

La audiencia, prevista para este miércoles, fue postergada por conflictos de agenda entre los abogados. Aún no se definió una nueva fecha.

La audiencia preliminar del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona que se iba a realizar mañana fue suspendida.

La audiencia preliminar del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona que se iba a realizar mañana fue suspendida.

Así se lo confirmó Francisco Oneto, uno de los defensores del neurocirujano Leopoldo Luque, a la Agencia Noticias Argentinas.

“Pedimos la postergación porque se nos superponía con audiencias fijadas previamente”, indicó el abogado, quien agregó que todavía no se fijó una nueva fecha.

De izquierda a derecha: los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón.

En la audiencia que estaba pautada para las 12:00 de este miércoles, las partes tenían previsto debatir los acuerdos probatorios y la lista de testigos que declararían en el debate oral y público que se reanudará el 17 de marzo de 2026.

Los jueces Pablo Rolón, Alberto Ortolani y Alberto Gaig, miembros del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 7 de San Isidro habían rechazado la opción del juicio por jurados populares solicitado por Luque, a la vez que también desestimaron el recurso non bis in idem (cosa ya juzgada) presentado por Vadim Mischanchuk (defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov).

