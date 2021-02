Vendimia 2021. Descubrí que es lo que más le gusta de su departamento a la reina de Luján

En el contexto de una nueva Vendimia que se vivirá entre protocolos y virtualidad, la Reina departamental de Luján de Cuyo , Guadalupe Althabe, comienza un año de mandato renovado tras la decisión de continuidad de las soberanas elegidas en el 2020. Así, la joven lujanina aprovecha cada nueva oportunidad para mostrar a todos los mendocinos, las variadas virtudes del departamento que la eligió como representante, tras obtener 53 votos.

Luján este año es el único departamento mendocino que diseñó un festejo vendimial presencial en su Vendimia central, que mutó a 12 espectáculos en vivo y en simultáneo en diferentes bodegas de la zona.

“Es uno de los municipios con mayores atractivos turísticos del país”, comenzó a describirlo la soberana de 23 años cuando Los Andes le pidió que fuera la mismísima reina quien guiara un recorrido por algunos de los atractivos y paisajes lujaninos.

El dique Potrerillos es un clásico que eligen los mendocinos y turistas cada fin de semana. Sus aguas cristalinas y sus montañas al fondo son una postal infaltable.

El punto de inicio de las visitas fue la Playa Luján Bajada al Río, ubicada en la ruta 82. El ya clásico lugar para mendocinos y turistas fue presentado por la Reina que, con un gran carisma, invitó a disfrutar de las instalaciones y resaltó que “es un sector que se encuentra a tan sólo 15 minutos de la ciudad de Luján y en el camino a Potrerillos”.

Continuando el recorrido hacia ese punto turístico, Guadalupe propuso una parada obligatoria: Cacheuta. “Es el distrito que yo representé”, dijo con una sonrisa amplia e invitando a recorrer sus callecitas de tierra y locales de venta de artesanías y gastronómicos. Caminando por allí, la soberana no pudo evitar la tentación de pararse frente a un costillar a la llama que se asaba ante la mirada de todos los visitantes.

Se podía reconocer el cariño mutuo entre Guadalupe y Cacheuta al ingresar a los locales y ver la forma en que era recibida y agasajada. “Qué lindo que estén disfrutando esto, la montaña, Cacheuta. Paz, tranquilidad”, le dijo Andrés, dueño de uno de los locales de comida típica que cocinó unas empanadas para que Guadalupe disfrutara en el camino hacia el dique.

Luego de atravesar el túnel, la imagen de Potrerillos se despliega como una gran bienvenida. La Reina sólo contempla con su ojo de fotógrafa.

El recorrido es sólo una pequeña muestra de invitación para quienes deseen descubrir y redescubrir uno de los departamentos más elegidos por propios y extraños.

Luján en palabras de Guadalupe

Guadalupe Althabe se toma unos minutos en su tarde de estudio (cursa el quinto año de Arquitectura) para hablar con diario Los Andes sobre su departamento y los lugares que ella destaca.

“Sin dudas Luján tiene muchos lugares maravillosos; no podría decidirme por uno. Me gusta mucho el departamento justamente por eso: se pueden hacer muchas cosas, pero principalmente me encanta disfrutar de todo los paisajes que tiene”, comentó.

La desenvuelta soberana no cree que exista tan sólo una principal atracción y comienza enumerar todas las atracciones lujaninas. “Luján tiene muchos atractivos, es uno de los departamentos que más elige el turismo interno y externo. Las ciclovías de todo el departamento, la gastronomía, las distintas bodegas, los diques Carrizal y Potrerillos, las termas de Cacheuta, el deporte aventura. Estoy segura de que todos los mendocinos tienen, por lo menos, algún lugar o actividad preferida en Luján”, aseguró.

¿Por qué le recomendarías a otras personas que elijan vivir en Luján?, se le preguntó. Ella no dudó al responder con una risa pícara: “No por ser lujanina te diría esto, pero para mí es el departamento más lindo de la provincia”.

“Quienes lo deseen pueden visitar todo el año estos lugares y muchos más”, aprovechó Guadalupe para la lanzar una invitación a quienes quieran redescubrir el departamento.

Para disfrutar todo el año

Los Andes propuso a Guadalupe que se animara a decir cuáles son los mejores lugares para visitar en las diferentes estaciones del año. Estas fueron sus recomendaciones.

-Verano: “Las Playitas de Lujan, las termas de Cacheuta y los diques El Carrizal y Potrerillos”.

-Otoño: “Como belleza natural, el otoño en Potrerillos, por sus colores en las arboledas que podemos encontrar en este lugar”.

-Invierno: “No soy fan del invierno, pero si tengo que ir a algún lugar en invierno, sería Vallecitos”.

-Primavera: “Todos los lugares anteriores y las bodegas, sin dudas”.