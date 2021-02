Soberanas inolvidables: votá a la mejor reina nacional de la Vendimia que dio Luján

El año 2020 modificó muchos órdenes de nuestras vidas. Incluso, de nuestras tradiciones. De hecho, la más popular de Mendoza, la Fiesta Nacional de la Vendimia , se vio trastocada en su edición 2021 y este año, luego de varias décadas, no tendrá elección de la soberana, que es uno de los momentos más seguidos y queridos por el público de la provincia.

Pero dado que no habrá una elección oficial, Los Andes se lanza a otra propuesta: ofrecer una elección histórica. Por eso, invitará a sus lectores a votar a las mejores reinas de toda la historia. En la primera etapa, se podrá votar por departamentos: cada día, saldrá una encuesta para que el público vote a la mejor reina nacional que ha dado cada uno, desde 1936 a esta parte. La elección será difícil en algunos (Guaymallén, por ejemplo, tiene 10 reinados nacionales), más sencillo en otros (hay distritos con sólo dos soberanas en toda la historia) y otros no requerirán cumplir este paso (Capital no tiene reinas y La Paz sólo ostenta una).

Tras esa elección por departamentos, llegará el momento crucial: elegir, de entre cada una de cada departamento, a la reina de reinas, a la reina de la Vendimia inolvidable.

El puntapié inicial lo da Luján de Cuyo , uno de los departamentos con más coronas nacionales y, además, uno de los pioneros, ya que en la tercera edición, la de 1938, se la quedó Ángela Dorigo, primera lujanina en llegar al cetro más preciado de la provincia.

A pesar de ello hubo que esperar hasta 1962 para que Luján repitiera reinado, esta vez con la bella Wanna Pegorín. Después de esa corona, la espera volvió a ser larga. Incluso, más extensa, porque recién en 1989 este departamento pudo ver a su soberana como reina nacional, gracias a Claudia Viademonte.

Finalmente, la última lujanina en ostentar la corona de Reina Nacional de la Vendimia fue la morocha Giuliana Lucoski, quien en 2016 se convirtió en la cuarta y por ahora la última soberana venida de Luján de Cuyo.

Entre estas cuatro inolvidables mujeres deberán votar nuestros lectores para elegir a su preferida y a la que representará al departamento en la búsqueda de la reina de reinas de diario Los Andes.