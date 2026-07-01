Son estudiantes mendocinos, crearon a un "Mostro" y buscan ayuda para competir en México

Febrero de 2026 . Mientras la mayoría de los adolescentes aprovechaba el verano para descansar, disfrutar de la pileta y del ocio , cinco estudiantes de la escuela técnica Ingeniero Gabriel Del Mazo 4-020 le daban vida a "El Mostro". Se trata del robot que pensaron, diseñaron y crearon para participar de la First TECH 2026 , evento de robótica que tuvo su instancia regional ese mes en Mendoza.

Triunfo mendocino en EE.UU.: alumnos lograron el segundo puesto en innovación en el mundial de robótica

Alumnos mendocinos viajarán al Mundial de Robótica en Houston para representar a la Argentina

"El Mostro" y sus creadores fueron uno de los cinco equipos argentinos que resultaron seleccionados para participar de la instancia premier de este certamen internacional de robótica y que tendrá lugar del 23 al 25 de julio en la Ciudad de México . Y ahora necesitan ayuda para poder costear los pasajes al país de América del Norte.

Se trata del "Team Dinamita #34141", integrado por Agustín Carrizo , Joshua Flores , Thiago Gatica, Ivo Simón y Valentín Ponti , todos alumnos de cuarto y quinto año de las modalidades de Electrónica y Automotriz. Los cinco estudiantes viajarán a México junto a "El Mostro" y el profesor Pablo Caballero , quien los acompaña desde el comienzo del proyecto, cuando los cinco adolescentes pasaban tardes enteras rodeados de motores, cables, ruedas, herramientas y piezas de MDF para materializar a su creación .

Robótica: quiénes son los adolescentes que crearon a "El Mostro" y buscan ayuda para competir en México

"Es la competencia más grande a nivel internacional . Vamos a ir a competir en la parte de robótica . El robot tiene que absorber unas pelotas que están en la arena y embocarlas en un 'goal'. Es como básquet ", explicó Agustín . Y agregó que lo que necesitan es sponsoreo para poder cumplir este sueño. Por ello están recolectando fondos por medio del alias rb.del.mazo , a nombre del profesor Pablo Caballero .

| Estudiantes mendocinos clasificaron al Mundial de Robótica en México y buscan apoyo para poder viajar Cinco estudiantes de la Escuela Técnica Gabriel Del Mazo, de Godoy Cruz, representarán a Mendoza y a la Argentina en el FIRST Tech Challenge, una de las competencias… pic.twitter.com/MoPESSJfSf

La historia del "Team Dinamita" comenzó a principios de este año, cuando los estudiantes recibieron el kit de robótica para participar en el programa First Tech Challenge , una de las competencias de robótica educativa más importantes del mundo . Por primera vez, la instancia regional tuvo lugar en Mendoza .

robotica 3 Robótica: quiénes son los adolescentes que crearon a "El Mostro" y buscan ayuda para competir en México Gentileza

Con motores, ruedas y componentes básicos, los jóvenes pusieron manos a la obra dentro del taller de robótica que tienen en el establecimiento. Era febrero, pleno receso de verano, pero eso no los detuvo ni les impidió arrancar cada mañana a las 8.

"En menos de un mes armamos el robot base", reconocen. Para completar el desarrollo utilizaron materiales disponibles en la escuela y otros elementos que encontraban y tenían a mano. Así nació "El Mostro".

A medida que avanzaba el proyecto, las jornadas de trabajo se multiplicaron. Ajustes mecánicos, programación, pruebas y modificaciones formaron parte de una rutina a la que se acostumbraron. Así llegaron a fines de febrero con su creación a la instancia nacional del First Tech Challenge, disputada en el deportivo Poliguay (Guaymallén).

robotica 1 Robótica: quiénes son los adolescentes que crearon a "El Mostro" y buscan ayuda para competir en México Gentileza

El "Team Dinamita" quedó entre los entre los equipos seleccionados de Mendoza para representar a Argentina en la etapa internacional, junto a otros equipos de las escuelas Tomas Alva Edison, el Colegio del Carmen (San Rafael) y la Pablo Nogués. El quinto pasajero argentino será una escuela de Buenos Aires.

Cómo funciona "El Mostro"

Después de obtener la clasificación en el campeonato nacional, el equipo siguió perfeccionando a "El Mostro" para llegar en las mejores condiciones al certamen.

El dispositivo está diseñado para realizar tareas complejas de manera autónoma y controlada. Puede recoger pelotas de distintos colores, clasificarlas según sus características y luego impulsarlas hacia diferentes receptáculos. Por medio de un código QR se puede indicar el color de la pelota que debe recoger.

robotica 2 Robótica: quiénes son los adolescentes que crearon a "El Mostro" y buscan ayuda para competir en México Gentileza

Cada movimiento requiere una combinación de programación, sensores, sistemas mecánicos y estrategias diseñadas por los propios estudiantes. Y el robot ya está terminado y listo para competir.

Próximo desafío: conseguir los fondos

Aunque la clasificación ya está asegurada, el viaje todavía depende de un factor fundamental y que es el financiamiento. Los estudiantes tienen resuelta la estadía y buena parte de la logística en México, pero necesitan reunir el dinero para los pasajes aéreos.

ROBÓTICA 3 Robótica: quiénes son los adolescentes que crearon a "El Mostro" y buscan ayuda para competir en México Gentileza

Cada boleto ronda los 1.300 dólares y deben viajar seis personas (los cinco estudiantes y el profesor que los acompaña). Por ello comenzaron a organizar rifas y distintas actividades solidarias dentro de la escuela para recaudar fondos. Sin embargo, el monto a reunir sigue siendo elevado.

El objetivo es, entonces, conseguir empresas, instituciones o particulares que quieran colaborar con el proyecto y ayudar a que los jóvenes puedan representar a Mendoza y al país en el certamen internacional.

Quienes quieran contactarse con el equipo pueden hacerlo a través de su cuenta de Instagram, Team Dinamita, o comunicarse con el profesor Pablo Caballero al correo [email protected] o al teléfono 2615706877. El 20 de julio los mendocinos deberían estar viajando con destino a México.