1 de julio de 2026 - 12:37

Boca en Mendoza: abrió Jugador N°12, el bodegón temático de la Arístides

El local abrió con murga, hinchas, autoridades y una propuesta que une cocina de bodegón, museo de Boca Juniors y espíritu futbolero.

Jugador N°12 abrió sus puertas en Mendoza con una propuesta que une gastronomía, fútbol y pasión xeneize.&nbsp;

Jugador N°12 abrió sus puertas en Mendoza con una propuesta que une gastronomía, fútbol y pasión xeneize. 

Foto:

Marcelo Álvarez/Los Andes
Los Andes | Celeste Laciar
Por Celeste Laciar

Con una apertura llena de música, color y pasión por Boca Juniors, Jugador N°12, el primer bodegón 100% xeneize de Mendoza, abrió sus puertas este miércoles en Arístides Villanueva 165, en Ciudad.

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El nuevo espacio gastronómico llegó a una de las zonas más activas de la vida social mendocina con una propuesta que combina cocina de bodegón, identidad popular, estética azul y oro y una experiencia pensada para hinchas, familias, turistas y curiosos.

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Camisetas, recuerdos y detalles alusivos a Boca forman parte de la ambientación de Jugador N°12.

Camisetas, recuerdos y detalles alusivos a Boca forman parte de la ambientación de Jugador N°12.

La celebración comenzó en la entrada del local, donde una murga irrumpió con una arenga murguera xeneize que llenó de música, bombos, camisetas y colores la calle Arístides. En pocos minutos, una gran cantidad de hinchas, autoridades, invitados especiales y vecinos que pasaban por la zona se congregaron en la puerta para acompañar la apertura.

Un local con impronta futbolera

Las obras para la puesta a punto del espacio comenzaron hace apenas un mes y medio y estuvieron a cargo de un equipo de jóvenes locales liderados por Melanie Guzmán. El resultado es un local de dos plantas, con capacidad para 120 personas, que busca trasladar parte de la mística de Boca Juniors al universo gastronómico mendocino.

Además de su estética xeneize, el bodegón cuenta con cocina a la vista, una importante barra en la planta baja, pantallas distribuidas en los distintos salones, sector VIP, tienda con venta de merchandising, estacionamiento privado y un museo de Boca ubicado en el piso superior.

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Cada rincón del bodegón rinde homenaje a la historia, los colores y la pasión de Boca.

Cada rincón del bodegón rinde homenaje a la historia, los colores y la pasión de Boca.

Luego del recibimiento en la calle, los asistentes fueron invitados a recorrer el local y probar algunas de las opciones de la propuesta gastronómica. Choris, sándwiches de milanesa, carne mechada y tortilla fueron parte del menú servido por un staff de mozos atento y muy dispuesto, que acompañó el ritmo de una noche marcada por la expectativa y el entusiasmo.

Dos pasiones: Boca y la gastronomía

El acto formal de apertura estuvo encabezado por Leandro Martínez, socio del emprendimiento junto a Juan Cruz Di Tullio. Martínez agradeció a todos los presentes por sumarse a esta nueva propuesta y destacó el trabajo realizado para poner en marcha el local.

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Juan Cruz Di Tullio, socio del nuevo bodegón xeneize en Mendoza, durante el acto de inauguración.

Juan Cruz Di Tullio, socio del nuevo bodegón xeneize en Mendoza, durante el acto de inauguración.

Luego tomó la palabra Di Tullio, quien compartió la emoción por la llegada de la marca a Mendoza. “Siempre pensamos en tener un desafío; nos juntamos unos poquitos, vinimos a Mendoza y elegimos este lugar. Unimos las dos pasiones: Boca y la gastronomía. ¡Gracias, Mendoza, por la cálida bienvenida!”, expresó ante los invitados.

El momento fue seguido por el tradicional corte de cinta, realizado por Leandro Martínez, quien recibió una gran ovación del público presente, entre aplausos, buenos deseos y augurios para esta nueva etapa.

Acompañamiento institucional

De la apertura participaron también Diego Gareca, subsecretario de Cultura de Mendoza, y Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo, quienes destacaron el valor de las iniciativas privadas que aportan movimiento, empleo y nuevas experiencias al desarrollo turístico de la provincia.

Testa sostuvo que la llegada de propuestas vinculadas al fútbol y la gastronomía se complementa con las activaciones que el Gobierno provincial desarrolla a través de Mendoza, Mansa Pasión, el programa turístico que busca potenciar la experiencia futbolera en restaurantes, hoteles, bodegas y distintos espacios de encuentro.

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Leandro Martínez, socio propietario de Jugador N°12 , junto a Diego Gareca y Gabriela Testa durante la inauguración.

Leandro Martínez, socio propietario de Jugador N°12 , junto a Diego Gareca y Gabriela Testa durante la inauguración.

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Leandro Martínez, emocionado durante la inauguración.

Leandro Martínez, emocionado durante la inauguración.

Por su parte, Gareca remarcó el orgullo que significa que Mendoza reciba esta franquicia y valoró el desafío de sostener un nuevo espacio gastronómico en el contexto actual. “Boca es cultura”, afirmó, al destacar la importancia de este tipo de lugares para mantener viva la historia de uno de los clubes más importantes del mundo.

La noche tuvo además un momento simbólico cuando la agrupación Los Bosteros de Mendoza hizo entrega de un cartel para el local. También se mencionó su colaboración con la réplica de la Copa Intercontinental ganada por Boca, uno de los objetos que forman parte de la ambientación y del recorrido emocional que propone el nuevo bodegón.

Entre música, camisetas, platos abundantes y emoción compartida, Jugador N°12 tuvo su gran debut mendocino. En plena Arístides, el nuevo bodegón xeneize ya se perfila como un punto de encuentro para vivir la pasión por Boca, disfrutar de la gastronomía popular y celebrar, en clave social, una experiencia que une mesa, memoria futbolera y pertenencia.

Recorré la galería de imágenes y conocé quiénes estuvieron presentes en esta gran fiesta xeneize.

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Leandro Martínez, socio propietario de Jugador N°12 , junto a Diego Gareca y Gabriela Testa.

Leandro Martínez, socio propietario de Jugador N°12 , junto a Diego Gareca y Gabriela Testa.

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Mención especial para el staff de cocina, protagonista de la propuesta gastronómica.

Mención especial para el staff de cocina, protagonista de la propuesta gastronómica.

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Cristina Mengarelli y Gustavo Zabala, presentes en esta gran inauguración.

Cristina Mengarelli y Gustavo Zabala, presentes en esta gran inauguración.

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Ignacio Bordón, de AEHGA, junto a Juan Cruz Di Tullio y Diego Menniti.

Ignacio Bordón, de AEHGA, junto a Juan Cruz Di Tullio y Diego Menniti.

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Vicky Colombi, Marcos Herrero, Gonzalo Palacio y Federico Fainstein, fans presentes.

Vicky Colombi, Marcos Herrero, Gonzalo Palacio y Federico Fainstein, fans presentes.

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Marisa Tomaz, Javier Iglesias, Sebastián Millarengo y Leonardo Della Bitta.

Marisa Tomaz, Javier Iglesias, Sebastián Millarengo y Leonardo Della Bitta.

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Delfina Rocca Bustos y Laura Bustos, acompañando esta gran inauguración.

Delfina Rocca Bustos y Laura Bustos, acompañando esta gran inauguración.

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Belén La Motta, Marcelo Gracieux y Jorge Sánchez.

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