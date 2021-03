Soberanas inolvidables: votá a la mejor reina nacional de la Vendimia que dio Tunuyán

El año 2020 modificó muchos órdenes de nuestras vidas. Incluso, de nuestras tradiciones. De hecho, la más popular de Mendoza, la Fiesta Nacional de la Vendimia , se vio trastocada en su edición 2021 y este año, luego de varias décadas, no tendrá elección de la soberana, que es uno de los momentos más seguidos y queridos por el público de la provincia.

Pero dado que no habrá una elección oficial, Los Andes se lanza a otra propuesta: ofrecer una elección histórica. Por eso, invitará a sus lectores a votar a las mejores reinas de toda la historia. En la primera etapa, se podrá votar por departamentos: cada día, saldrá una encuesta para que el público vote a la mejor reina nacional que ha dado cada uno, desde 1936 a esta parte. La elección será difícil en algunos (Guaymallén, por ejemplo, tiene 10 reinados nacionales), más sencillo en otros (hay distritos con sólo dos soberanas en toda la historia) y otros no requerirán cumplir este paso (Capital no tiene reinas y La Paz sólo ostenta una).

Tras esa elección por departamentos, llegará el momento crucial: elegir, de entre cada una de cada departamento, a la reina de reinas, a la reina de la Vendimia inolvidable.

Hoy es el turno de Tunuyán, uno de los departamentos que se ubican en el gran lote de los que tienen a cinco reinas nacionales en su historia. Curiosamente, en este caso, tiene la misma cantidad que el resto de sus “competidores” de la zona del Valle de Uco (Tupungato y San Carlos).

La primera tunuyanina en calzarse la corona nacional fue Nélida Morsucci, quien –11 años después de que comenzara la historia de la fiesta mayor de los mendocinos–, en 1947, se convirtió en la primera de su departamento en alcanzar ese honor.

Debieron pasar 20 años para que otra vez una reina venida de Tunuyán pudiera lucir los atributos reales de la soberana nacional. Así, en 1967, Mirta Acordino sumó una corona a su departamento.

La espera para la siguiente fue más corta, y en plenos años 70 (puntualmente, en 1973), Noemí Sebastianelli se convirtió en la tercera tunuyanina en convertirse en reina nacional de la Vendimia.

En la década siguiente, una recordada reina de Tunuyán fue elegida como la soberana de la fiesta: Nora Stocco. Le tocó a ella protagonizar un hecho especial: abdicar. Y es que debía ceder sus atributos al año siguiente a la soberana que eligiera la nueva fiesta, pero debido al terremoto de enero de 1985, la fiesta se suspendió y la Provincia decidió no elegir otra soberana. Nora tenía en sus planes casarse, así que cedió su trono a la virreina, Roxana Tous, de un departamento vecino (Tupungato).

Apenas cuatro años más tarde, en 1988, llegó el turno de una de las más recordadas reinas, Marcela Gaua. Fue protagonista de una votación en la que se impuso por una abismal diferencia de votos con respecto a su virrena (más de 70 votos extra). Muy popular por eso y por su carisma, aun luego de dejar su mandato, esta reina tuvo presencia como actriz de teatro y, más tarde, como legisladora provincial.

Es, hasta ahora, la última tunuyanina en calzarse la corona de Reina Nacional de la Vendimia.

Entre estas cinco inolvidables mujeres deberán votar nuestros lectores para elegir a su preferida y a la que representará al departamento en la búsqueda de la reina de reinas de diario Los Andes.