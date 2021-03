Soberanas inolvidables: votá a la mejor reina nacional de la Vendimia que dio San Carlos

El año 2020 modificó muchos órdenes de nuestras vidas. Incluso, de nuestras tradiciones. De hecho, la más popular de Mendoza, la Fiesta Nacional de la Vendimia , se vio trastocada en su edición 2021 y este año, luego de varias décadas, no tendrá elección de la soberana, que es uno de los momentos más seguidos y queridos por el público de la provincia.

Pero dado que no habrá una elección oficial, Los Andes se lanza a otra propuesta: ofrecer una elección histórica. Por eso, invitará a sus lectores a votar a las mejores reinas de toda la historia. En la primera etapa, se podrá votar por departamentos: cada día, saldrá una encuesta para que el público vote a la mejor reina nacional que ha dado cada uno, desde 1936 a esta parte. La elección será difícil en algunos (Guaymallén, por ejemplo, tiene 10 reinados nacionales), más sencillo en otros (hay distritos con sólo dos soberanas en toda la historia) y otros no requerirán cumplir este paso (Capital no tiene reinas y La Paz sólo ostenta una).

Tras esa elección por departamentos, llegará el momento crucial: elegir, de entre cada una de cada departamento, a la reina de reinas, a la reina de la Vendimia inolvidable.

Hoy es el turno de San Carlos, departamento que se ubica en el nutrido lote de los que han dado a la provincia cinco reinas nacionales.

La primera reina sancarlina en llegar a la corona nacional fue la aún referencial Stella Maris Laborde (en 1974), quien ganó en el año en que la provincia iba a ser intervenida por el gobierno central. Esta soberana, a pesar de haber llegado a presentarse sin demasiadas convicciones, se alzó como firme defensora de la Vendimia y hasta propuso y consiguió un cambio fundamental en el reglamento de las candidatas: que no pudieran presentarse las menores de 18 años.

Los sancarlinos debieron esperar 13 años más hasta que Sandra Martelossi, otra candidata de su tierra, se alzara con el cetro nacional más anhelado por las jóvenes amantes de la Vendimia.

Casi como si se cumpliera un ciclo en el paso de las elecciones, 12 años después la bella Milagros Lo Bello cerró la década con un reinado nacional para San Carlos, en 1999.

Apenas seis años más tarde, en 2005, una de esas reinas que están en el corazón de los mendocinos llegaría a imponerse como soberana nacional: Nuri Duonantuoni, quien formó una dupla de soberanas muy populares en su tiempo junto a su virreina, Gisela Campos.

Nuri tendría un destino trágico ya que, en febrero de 2015, sufriría un accidente de tránsito que acabaría con su vida.

Recién 14 años más tarde de aquella emblemática soberana, la rubia María Laura Micanes iba a conseguir otro reinado nacional para San Carlos, en una elección -la de 2019- que, a priori, no mostraba claras candidatas, pero en la que, sin embargo, pudo imponerse por más de una decena de votos de diferencia con respecto a su virreina.

Entre estas cinco inolvidables mujeres deberán votar nuestros lectores para elegir a su preferida y a la que representará al departamento en la búsqueda de la reina de reinas de diario Los Andes.