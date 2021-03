Soberanas inolvidables: votá a la mejor reina nacional de la Vendimia que dio Malargüe

El año 2020 modificó muchos órdenes de nuestras vidas. Incluso, de nuestras tradiciones. De hecho, la más popular de Mendoza, la Fiesta Nacional de la Vendimia , se vio trastocada en su edición 2021 y este año, luego de varias décadas, no tendrá elección de la soberana, que es uno de los momentos más seguidos y queridos por el público de la provincia.

Pero dado que no habrá una elección oficial, Los Andes se lanza a otra propuesta: ofrecer una elección histórica. Por eso, invitará a sus lectores a votar a las mejores reinas de toda la historia. En la primera etapa, se podrá votar por departamentos: cada día, saldrá una encuesta para que el público vote a la mejor reina nacional que ha dado cada uno, desde 1936 a esta parte. La elección será difícil en algunos (Guaymallén, por ejemplo, tiene 10 reinados nacionales), más sencillo en otros (hay distritos con sólo dos soberanas en toda la historia) y otros no requerirán cumplir este paso (Capital no tiene reinas y La Paz sólo ostenta una).

Tras esa elección por departamentos, llegará el momento crucial: elegir, de entre cada una de cada departamento, a la reina de reinas, a la reina de la Vendimia inolvidable.

Ahora es el turno de Malargüe, un departamento que ha dado a Mendoza sólo dos reinas nacionales, aunque ambas son muy recordadas y carismáticas. Lo más curioso de este municipio del Sur, en cuanto a sus aspirantes al cetro vendimial, es que este será el segundo año consecutivo en que alguna de sus representantes no estará en competencia por la corona de nuestra fiesta más popular. Y esto es porque no presentó candidatas, a modo de protesta por sentirse perjudicado por la derogación de la ley 9.209 (tras fuertes protestas populares), que permitía la explotación minera en su territorio.

Malargüe es el segundo departamento que más años debió esperar para que una de sus soberanas consiguiera imponerse en la celebración y lucir finalmente los atributos nacionales.

De hecho, pasaron 55 años desde el inicio de la tradicional coronación hasta que una malargüina llegó a lo más alto en esta fiesta, y fue Patricia Cecconato. A ella, coronada en 1991, le cabe el honor de haber roto con esa larga espera y haber llegado al corazón de los mendocinos. Fue, además, una mujer cuya presencia siguió vigente en su comunidad, ya que incluso fue funcionaria del área de Salud de aquel municipio.

La que pudo seguir su estela fue otra carismática reina: Candela Berbel, quien, 22 años después que su coterránea antecesora, pudo coronarse en 2013, en lo que sería el inicio de una carrera de popularidad que la llevaría, luego de dejar los atributos, a continuar una carrera como modelo publicitaria.

Candela es hasta ahora y al menos por un año más, la última malargüina en calzarse la corona de Reina Nacional de la Vendimia.

Entre estas dos inolvidables mujeres deberán votar nuestros lectores para elegir a su preferida y a la que representará al departamento en la búsqueda de la reina de reinas de diario Los Andes.