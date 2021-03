Soberanas inolvidables: votá a la mejor reina nacional de la Vendimia que dio Maipú

El año 2020 modificó muchos órdenes de nuestras vidas. Incluso, de nuestras tradiciones. De hecho, la más popular de Mendoza, la Fiesta Nacional de la Vendimia , se vio trastocada en su edición 2021 y este año, luego de varias décadas, no tendrá elección de la soberana, que es uno de los momentos más seguidos y queridos por el público de la provincia.

Pero dado que no habrá una elección oficial, Los Andes se lanza a otra propuesta: ofrecer una elección histórica. Por eso, invitará a sus lectores a votar a las mejores reinas de toda la historia. En la primera etapa, se podrá votar por departamentos: cada día, saldrá una encuesta para que el público vote a la mejor reina nacional que ha dado cada uno, desde 1936 a esta parte. La elección será difícil en algunos (Guaymallén, por ejemplo, tiene 10 reinados nacionales), más sencillo en otros (hay distritos con sólo dos soberanas en toda la historia) y otros no requerirán cumplir este paso (Capital no tiene reinas y La Paz sólo ostenta una).

Tras esa elección por departamentos, llegará el momento crucial: elegir, de entre cada una de cada departamento, a la reina de reinas, a la reina de la Vendimia inolvidable.

Hoy es el turno de Maipú, un departamento que integra el “top 5” de los que tienen más reinas nacionales.

La historia de sus soberanas comenzó cuando habían pasado apenas cuatro años desde el inicio de la gran fiesta popular de los mendocinos. Y es que en 1940, una joven con nombre de valquiria, Brígida Santini, se convirtió en la primera maipucina en conseguir la corona nacional.

Pasaron apenas cinco años para que llegara una sucesora proveniente del mismo departamento, y fue Noemí Suárez, en 1945.

Tras esa dupla de las primeras fiestas, debieron pasar más de dos décadas para que Maipú consiguiera, a través de su representante, un reinado nacional. Fue en 1966, y gracias a la belleza y simpatía de Martha Manzotti.

Pocos habrían adivinado, de haberlo podido predecir, que deberían pasar luego 45 años hasta que otra maipucina pudiera ser reina nacional de la Vendimia. En 2001, un año que traería grandes crisis al país, fue la imponente Jessica Tolín la reina proveniente de Maipú que pudo, por fin, lucir la corona nacional.

Por suerte para los maipucinos, muy pronto otra reina, esta vez una que parecía llevar en su nombre el destino de soberana vendimial, diera una alegría al departamento: en 2006, Andrea Soledad Reina se impuso en las votaciones para conseguir ser la reina nacional.

Finalmente, hace muy poco, la maipucina Victoria Colovatti se convirtió en soberana nacional en 2017 y es ella, hasta ahora, la última representante de ese departamento en lucir los principales atributos vendimiales.

Entre estas seis inolvidables mujeres deberán votar nuestros lectores para elegir a su preferida y a la que representará al departamento en la búsqueda de la reina de reinas de diario Los Andes.