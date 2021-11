Sin barbijos y protocolos más relajados, las colonias de vacaciones se preparan para un verano “casi normal”

En medio de una situación más favorable en cuanto a la pandemia y con la mayoría de niños y adolescentes ya vacunados contra el Covid-19, las escuelas de verano se preparan para recibir a sus alumnos en una temporada que pretende ser lo más parecida posible a la de la pre-pandemia. Así, en la mayoría de los casos las actividades darán inicio el 13 de diciembre y se extenderán hasta el 18 de febrero con protocolos más flexibles, es decir, distanciamiento, elementos personales de higiene y uso del barbijo en sitios cerrados.

Este escenario se ve en varias de las más conocidas escuelas de verano. Cierta novedad la ofrece la UNCuyo. Si bien la temporada de pileta abre el próximo 11 de diciembre, la escuela de verano de la universidad propone este mes diferentes actividades recreativas y novedosas, entre las que se destaca una nueva edición del tradicional programa recreativo y deportivo de la Escuela de Verano para niños de 3 a 12 años y adolescentes de 13 a 17. “Hemos iniciado la inscripción de la temporada 21/22 de colonia de verano, que comienza el 13 de diciembre y finaliza el 18 de febrero con protocolo básico de barbijo en espacios cerrados o en reuniones en lugares reducidos”, indicó Claudio Mitriati, coordinador del programa en esa sede.

Habrá desinfección permanente y, en el caso de las inmediaciones de la pileta, no se utilizará barbijo. “Está estudiado que no hay riesgo de contagio en el agua”, indicó, para agregar que se respetará el distanciamiento y que si bien el protocolo no sufrirá variaciones, se duplicó en esta oportunidad la cantidad de chicos por profesor, que pasó de 15 a 30.

Como es habitual, en el caso de la UNCuyo la actividad se realizará de lunes a viernes de 9.30 a 13. Un equipo de profesores ofrecerá a más de 600 niños –según se estima– natación, deportes, juegos, grandes fogones, excursiones y campamentos. Las inscripciones ya se iniciaron para socios y comunidad universitaria, mientras que desde este lunes 15 al 27 de este mes será para público en general. Para anotarse los interesados deben ingresar a https://citsistemas3.uncu.edu.ar/colonia/inscripcion/?ai=colonia||4434&tcm=previsualizacion&tm=1.

Además de la pileta, quinchos, espacios verdes y playones deportivos, se podrá disfrutar de actividades programadas como música en vivo, jornadas recreativas, bingos, juegos de agua, cine, food-trucks, bailes familiares, stand up, teatro, entre otras. Esta propuesta deportiva y recreativa se ofrecerá sin costo adicional para todas las personas que participen de la temporada de pileta.

También se desarrollará el Programa Verano Saludable para socios que asisten a la pileta y a los participantes de la Escuela de Verano. En un “stand saludable” ubicado en el predio de la pileta se realizarán evaluaciones y mediciones corporales, información nutricional y actividad física.

En Ciudad

Frente al inicio de la temporada estival, la Ciudad de Mendoza también prepara sus actividades habituales a fin de ofrecer actividades deportivas, educativas y recreativas en un ambiente saludable, cuidado y pensado con alternativas para todas las edades.

Las colonias municipales desde los 4 a los 12 años inician el 13 de diciembre y finalizan el 18 de febrero. Las preinscripciones para los gimnasios municipales N° 1, N°2, N° 3 y Playón del Barrio Sanidad serán los días 29 y 30 de este mes, y podrá realizarse mediante formulario online. Para el CIC Nº 2, NIDO, Gimnasio Municipal N° 4 y N° 5 (contempla la Colonia del Barrio 31 de mayo y Los Pinos) la inscripción será de forma presencial en cada establecimiento de 9 a 13 los días 30 de noviembre y 1 de diciembre para socios de gimnasios, vecinos de la ciudad y empleados municipales y 3, 6 y 7 para hijos de personas de otros departamentos.

“Cada colonia de verano es un espacio donde niños y niñas pueden identificarse y vincularse con el otro; es por ello que se realizan programaciones adaptadas a los diferentes niveles madurativos, a sus gustos e inquietudes”, dijo Antonio Velasco, director de Deportes de Ciudad. Para los gimnasios 1, 2, 3 y Sanidad, el valor base por hijo de empleado es de $6.000, con descuentos por hermanos. Si el niño pertenece a otro departamento, oscila los $11.500. Mientras tanto, para los gimnasios 4 y 5 el valor de base por hijo de empleado municipal es de $1.500.

Asimismo, se anticipó que se encuentran abiertas las inscripciones para participar de la escuela de natación que, en esta oportunidad, funcionará de lunes a viernes a la tarde. Pueden concurrir niños, adolescentes y adultos. Los espacios municipales donde se brindará este servicio son gimnasios 2, 4 y 5. Los gimnasios 1 y 3 seguirán con sus escuelas de natación ya establecidas. Quienes deseen inscribirse podrán realizarlo en las instalaciones de los gimnasios a partir del lunes 29 de noviembre de 9 a 13.

Club Regatas

El comienzo del programa de verano en el club Regatas será a partir del 13 de diciembre y su finalización se encuentra sujeta a la confirmación del calendario escolar del ciclo lectivo 2022. En todas las edades se utilizarán para el desarrollo del programa las sedes: Central (Parque); El Torreón; El Carrizal; El Refugio (ubicada en calle Lencinas 505, de Ciudad) y otras sedes a confirmar.

El traslado de los niños a las sedes y salidas especiales se realizará en transportes contratados por la institución mientras que el traslado y retiro de los niños a El Refugio estará a cargo de los padres. Asimismo, la institución dio a conocer los valores para la temporada, que pueden abonarse de contado o con tarjetas de crédito y débito: para socios, un hijo, 25.900 pesos; segundo hijo 23.500; tercero 21.500 y cuarto 19.500. No socios: un hijo 32.000 pesos; segundo 29.500; tercero27.500 y cuarto 25.500. Adolescentes socios: 25.900 y no socios 32.000. Incluye salidas especiales y campamento.

Aquaplay también se prepara

La escuela de verano Aquaplay, programa que se viene realizando en la sede de la Casa del Maestro (Pueyrredón 2327, Chacras de Coria) desde hace 14 años en forma consecutiva, iniciará su actividad a partir del 13 de diciembre para chicos de cuatro años en adelante.

También con horario matutino, se trata de un espacio de juegos y recreación alejado de la tecnología. También propone talleres de arte, expresión corporal, iniciación al deporte y vida en la naturaleza. El valor de la temporada es de 19.800 pesos, con precio especial de pre-venta, con un 10% de descuento hasta el 15 de este mes con cancelación en efectivo.

“Si bien existe más flexibilidad respecto del protocolo estricto del año pasado, mantenemos algunas reglas básicas como no compartir la merienda, utilizar alcohol en gel y entrada y salida rápida de los padres”, enumeró la profesora Marta Saleme.

Las inscripciones se encuentran abiertas martes, viernes y sábados de 10 a 12.30 y martes y jueves de 18 a 20. Informes: Erica Marinelli (261 5087819) y Marta Saleme (261 5597905).