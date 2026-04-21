Sigue la depuración: las 4 prepagas que fueron dadas de baja por el Gobiero

El Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, dispuso en el Boletín Oficial la baja de cuatro empresas más de medicina prepaga en el marco del proceso de “ reordenamiento ” del sistema que impulsa desde el inicio de la gestión.

Dolor de cabeza, migraña y salud: el autotest avalado por neurólogos que te ayuda a saber cuándo consultarlos

Qué es el hematoma subdural, el cuadro de riesgo que tuvo Brandoni, frecuente en adultos mayores y en aumento

Con esta decisión, ya son cerca de 170 las entidades rechazadas en el registro oficial.

Las firmas alcanzadas en esta nueva etapa, conocida este martes, son " Su Medicina Asistencia ", " Instituto Panamericano de Salud ", " Imedical " y "Seres ".

Según explicó el organismo, el motivo central de las exclusiones es la falta de acreditación de actividad real, un requisito clave para operar dentro del sistema. En concreto, se exige que demuestren contar con una cartera de afiliados activa y funcionamiento efectivo.

Desde el Gobierno sostienen que la medida apunta a depurar el padrón, mejorar la transparencia y garantizar reglas claras en un mercado que, aseguran, necesita mayor control. En ese sentido, remarcan que la libre competencia requiere que todos los actores cumplan con las condiciones establecidas.

Un mes atrás, el Ejecutivo ya había dado de baja a otras diez entidades, entre ellas Círculo Médico de San Luis, Círculo Médico de Bragado y Policlínico Lomas Medicina Prepaga, entre otras. En ese momento, el Gobierno había señalado que se trataba de una etapa más dentro de un plan de fiscalización más amplio.

Según detallaron desde la Superintendencia de Servicios de Salud, el objetivo es contar con un registro actualizado que refleje únicamente a prestadores activos, con capacidad real de brindar cobertura. Además, anticiparon que el proceso continuará mientras se detecten irregularidades o incumplimientos en los requisitos mínimos para operar dentro del sistema de salud privado.