Seis de cada 10 mendocinos adultos completó esquema de vacunación contra el Covid: ¿Cuánto falta para lograr inmunidad de rebaño?

En Mendoza, 6 de cada 10 adultos completó el esquema de vacunación contra el Covid-19.

Con las vacunas que se utilizan hasta ahora se requieren dos dosis para alcanzar la máxima protección. En ese marco, la ministra de Salud, Ana María Nadal, informó a Los Andes que hasta el viernes, 84,20% de los mayores de 18 años tenía la primera dosis y 58,22%, las dos.

Dijo, además, que en mayores de 50 años 93,55% de las personas tiene primeras dosis y 77,66% completó el esquema.

“Las personas se contagian menos por la protección de la vacuna y transmiten menos (el virus)”, subrayó en el marco de una nota publicada ayer sobre los factores que influyen en el notorio descenso de los casos de Covid y las mejores condiciones epidemiológicas del año.

A partir de los 18 años todas las personas pueden acceder a vacunas Covid en el país. Por debajo de esa edad por el momento han sido habilitados adolescentes de entre 12 y 17 años con comorbilidades. En tanto, es inminente que se habilite la vacunación para jóvenes de 17 años sin patologías de riesgo, ya que el gobierno nacional lo ha autorizado.

Cabe recordar que la vacunación, si bien no evita el contagio, disminuye la posibilidad de desarrollar un cuadro grave, las internaciones y la mortalidad. Pero hay que sumar que según han observado algunos especialistas, también disminuye la carga viral y por ende, atenuaría las chances de transmitir el virus Sars Cov-2.

Inmunidad de rebaño

La inmunidad de rebaño es un tema que se instaló casi con el ingreso del virus. Claro, con el desarrollo de las vacunas se comenzó a pensar en que esta podría ser una posibilidad real.

El asunto es que hasta hace unos meses, se consideraba que para lograr una notoria disminución de la circulación de este virus se requeriría que entre 60% y 70% de las personas tuvieran respuesta inmune, ya sea por haber tenido el virus o por inmunidad adquirida a través de la vacunación.

Pero luego entró en escena la variante delta, a la que se atribuye 120% más poder de transmisibilidad que la cepa original, detectada por primera vez en Wuhan, China.

Entonces, hubo que recalcular. La estrategia de llegar a más personas con una dosis se cambió por la necesidad de completar esquemas, en lo que las autoridades sanitarias nacionales y provinciales se enfocan fuertemente desde agosto.

Pero además, se corrió el objetivo y ahora se advierte que será necesario llegar a 80% de la población con protección completa para evadir el impacto de esta mutación.

La variante aún no circula de manera predominante en el país y en Mendoza se han identificado dos casos y hay dos a la espera de confirmación. Pero, según las autoridades, si se logra la mayor cobertura posible antes de que circule con mayor virulencia, se logrará evitar cuadros graves y la sobrecarga del sistema de salud por las internaciones.

El beneficio

“Cuando muchas personas de una comunidad están vacunadas, la circulación del patógeno es difícil porque la mayoría de las personas están inmunizadas. Por lo tanto, cuanto más personas estén vacunadas, menos probable será que una persona que no puede protegerse con vacunas corra el riesgo de verse expuesta a patógenos. Esto se denomina inmunidad colectiva”, explica la Organización Mundial de la Salud.

La entidad señala que esto es especialmente importante para las personas que no pueden vacunarse y para las que pueden ser más susceptibles a las enfermedades contra las que se vacuna. “Ninguna vacuna proporciona por sí sola una protección del 100%, y la inmunidad colectiva no ofrece protección total a quienes no pueden vacunarse con seguridad. No obstante, la inmunidad colectiva ofrece a esas personas un grado sustancial de protección, gracias a que las personas de su entorno están vacunadas”, expresa.