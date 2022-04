Segundo refuerzo Covid: podrán aplicarse todas las marcas excepto Sinopharm

A partir del próximo lunes comenzará a aplicarse el segundo refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 en Mendoza. Podrán emplearse con esa finalidad cualquiera de las vacunas que han llegado al país, con excepción de la producida por el laboratorio Sinopharm, tal cual ha sido autorizado.

Se trata de la misma estrategia que ya se ha implementado para el primer refuerzo, y ya lejos de los primeros pasos en combinación de vacunas, allá por mediados de 2021, cuando comenzó a usarse para completar esquemas de vacunas que faltaban, como fue el caso de la rusa Sputnik.

“Se aplica lo que haya disponible, no se elige”, aclaró la directora de Inmunizaciones de la provincia, Iris Aguilar. A Argentina han llegado las vacunas Sputnik, Covishield, AstraZeneca, Moderna y Pfizer, de dos dosis en su esquema primario. También Sinopharm y Convidecia, cuyo esquema es de una sola dosis y se ha usado en casos particulares de personas con difícil acceso a la vacunación.

Las que se han usado mayormente los últimos meses como refuerzos son Pfizer, AstraZeneca y Moderna. Puede recibirse cualquiera de ellas, independientemente de las aplicadas anteriormente. Cabe señalar además que no hay contraindicación para colocarla al mismo tiempo que otra vacuna, como la antigripal, cuya campaña se está desarrollando actualmente.

A quiénes se destina el segundo refuerzo

El último jueves el Ministerio de Salud de la Nación anunció que se comenzaría a vacunar con un segundo refuerzo en el país, en principio para grupos priorizados. Esto, tras el acuerdo alcanzado entre todas las principales autoridades sanitarias de las provincias y nacionales en el Consejo Federal de Salud (Cofesa).

Tal cual ha sucedido con instancias anteriores, se irán habilitando grupos paulatinamente. En principio, dentro de los grupos priorizados se incluye a quienes tienen mayor riesgo de desarrollar un cuadro grave, dentro de quienes podrán acceder aquellas personas para quienes ya hayan pasado, al menos, cuatro meses desde la primera dosis de refuerzo.

En Mendoza se ha incluido al personal de salud, personas de 50 años o más y personas de 12 años o más con inmunocompromiso. Adicionalmente, se acordó reevaluar en 15 días la inclusión de otros grupos, como las personas de 18 a 49 años con factores de riesgo y el personal estratégico conformado por docentes, personal de seguridad y fuerzas armadas.

El Ministerio de Salud de Mendoza informó que los niños que completaron su esquema de vacunación y ya hayan cumplido 12 años deberán recibir su primer refuerzo, siempre que hayan pasado cuatro meses de su segunda dosis.

En la provincia hay 669.211 personas que podrán recibir esta nueva dosis de refuerzo ya que tienen colocado el primero, esto en tanto cumplan los cuatro meses de intervalo y a medida que se vayan ampliando los grupos que puedan acceder. En la provincia, 1.532.123 personas recibieron el esquema primario completo, ya sea con esquema de dos dosis (algunos con aplicación adicional) o con esquema de dosis única.

Sin embargo, de esas personas que podrían acceder al primer refuerzo 862.912 no se lo han colocado aún. En Mendoza hay 862.912 personas que completaron el esquema primario de vacunación Covid, estarían habilitados a recibir el primer refuerzo y no lo han hecho. Hoy se anunció que a partir del lunes en la provincia se iniciará la aplicación del segundo refuerzo para grupos prioritarios, es decir aquellos con mayores riesgos ante la infección.

Que aún no se hayan cumplido los cuatro meses contemplados de intervalo se cuenta entre las posibles causas, pero no sería el único factor.

La tercera ola de Covid tuvo pico en enero con una cantidad de contagios récord desde el inicio de la pandemia: 93.085 casos notificados. Luego, en febrero, fueron 14.521. A estas personas se les indica esperar 90 días antes de aplicarse la vacuna ya que se considera que adquieren inmunidad natural ante la posible infección y esta es incluso más elevada que la adquirida por la inmunización artificial. En esa situación se encuentran al menos esos 107.606 individuos.

En ese contexto, recién por estos días están cumpliendo ese plazo los primeros y las próximas semanas el resto. Tampoco se descarta cierto relajo debido a las mejoras epidemiológicas.

Recomendación ante posible rebrote

Esta nueva instancia en una campaña que ha ido marcando varios hitos, llega en un contexto de cierta tranquilidad epidemiológica respecto de la circulación del virus Sars CoV-2. Sin embargo, la temporada fría está a un paso, por lo que ya circulan otros virus respiratorios, en particular Influenza, que adelantó su circulación y no se descarta que haya un rebrote de Covid. Es que las patologías respiratorias tienen un repunte en invierno pero además, aunque a nivel local haya pocos casos, lo cierto es que en otras latitudes siguen presentándose rebrotes. La variante Ómicron sigue circulando y, en particular, en varios países asisten al ascenso de una nueva subvariante: BA.2.

Ya con Ómicron se recomendaba contar con el primer refuerzo para tener un sistema inmune preparado para una posible infección con esta mutación, que podría atenuar el efecto de las vacunas con esquema primario. Ahora, sucede lo mismo pero en particular, ocurre que con el correr de los meses el efecto protector de los anticuerpos que genera la inmunidad artificial va decreciendo y es por eso que se habilita este nuevo refuerzo.