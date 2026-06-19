19 de junio de 2026 - 11:04

Crisis en una conocida empresa del Este: trabajadores despedidos realizaron una olla popular

Despedidos y sus familias se manifestaron frente a la planta de Santa Rosa para reclamar la reincorporación de los cesanteados. El conflicto sumó el respaldo de sindicatos, abogados laboralistas, dirigentes políticos y del Concejo Deliberante.

Petroplast: despedidos y sus familias se manifestaron frente a la planta de Santa Rosa para reclamar la reincorporación de los cesanteados.

Petroplast: despedidos y sus familias se manifestaron frente a la planta de Santa Rosa para reclamar la reincorporación de los cesanteados.

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Por Enrique Pfaab

El conflicto desatado por los despidos en Petroplast tuvo esta semana una de sus imágenes más elocuentes. Frente a los portones de la fábrica, trabajadores cesanteados y sus familias organizaron una olla popular para hacer visible una situación que, aseguran, afecta mucho más que a un grupo de empleados: impacta sobre decenas de hogares de la Zona Este.

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La actividad se desarrolló durante gran parte de la jornada y reunió a trabajadores, familiares, vecinos y representantes de distintas organizaciones. Entre ollas, mesas improvisadas y carteles de protesta, los manifestantes buscaron transmitir un mensaje claro: detrás de cada telegrama hay una familia que enfrenta la incertidumbre de perder su principal fuente de ingresos.

La medida surgió luego de que se conociera la desvinculación de trabajadores de la planta ubicada en Santa Rosa, una de las industrias más importantes del departamento y con fuerte incidencia en la economía regional.

El reclamo sale de los límites de la fábrica

Con el paso de las horas, la protesta comenzó a reunir apoyos de distintos sectores. Desde la Nueva Organización Sindical de Trabajadores de la Industria Plástica sostuvieron que los despidos afectaron especialmente a trabajadores vinculados a la actividad gremial y advirtieron sobre el alcance de la medida dentro de la empresa.

Según señalaron, la cantidad de cesantías representa una porción significativa de la dotación de personal, situación que consideran preocupante para el futuro de la actividad industrial en la planta.

Además de reclamar explicaciones por las desvinculaciones, los manifestantes expresaron dudas respecto de los mecanismos utilizados para implementar la medida y pidieron que se garanticen los derechos laborales de quienes fueron notificados.

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Petroplast: despedidos y sus familias se manifestaron frente a la planta de Santa Rosa para reclamar la reincorporación de los cesanteados.

Petroplast: despedidos y sus familias se manifestaron frente a la planta de Santa Rosa para reclamar la reincorporación de los cesanteados.

Solidaridad institucional

La situación generó reacciones en distintos ámbitos.

La Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas manifestó públicamente su acompañamiento a los trabajadores y cuestionó la decisión empresarial. Desde la entidad remarcaron la necesidad de preservar las fuentes laborales y de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

También hubo pronunciamientos desde el ámbito político. La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, expresó su preocupación por el impacto económico y social que los despidos pueden generar en el departamento.

En la misma línea, el Honorable Concejo Deliberante aprobó una declaración de solidaridad con los trabajadores afectados. El documento fue entregado durante la jornada de protesta, en un gesto de acompañamiento institucional al reclamo.

El peso de cada empleo perdido

En departamentos donde buena parte de la actividad económica gira alrededor de la industria, cada puesto de trabajo tiene un efecto que trasciende a quien recibe el salario.

Los despidos repercuten en el consumo de los hogares, en los comercios de cercanía y en una red de actividades que dependen, directa o indirectamente, del movimiento económico generado por las empresas.

Por eso, la protesta realizada frente a Petroplast no sólo estuvo integrada por trabajadores. También participaron familiares y vecinos que observan con inquietud la evolución del conflicto y sus posibles consecuencias para la comunidad.

Mientras tanto, las familias afectadas continúan esperando definiciones. Frente a la fábrica, la olla popular se convirtió en una postal de un conflicto que todavía está lejos de encontrar una solución.

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