Jonathan Blanco era buscado desde el pasado 30 de mayo. Su hermana contó que "su última comída fue una chocolatada".

Encontraron con vida a un joven que pasó 19 días perdido en el monte de Chaco.

Después de casi tres semanas de intensa búsqueda, Jonathan Blanco, el joven de 23 años que estaba desaparecido en una zona de monte de la provincia de Chaco, fue encontrado con vida este jueves al mediodía en un operativo encabezado por la Policía provincial.

El hallazgo se produjo gracias a la utilización de un drone que permitió detectar al joven en un sector de difícil acceso cercano a Puerto Tirol, donde era buscado desde el pasado 30 de mayo.

Según informó Diario Chaco, fue localizado en medio del monte con la misma ropa que vestía al momento de su desaparición: un buzo negro y bordó y un pantalón negro. Además, llevaba puesto sus anteojos, un elemento que generaba especial preocupación entre sus familiares debido a que tiene una visión muy reducida y depende de ellos para desenvolverse.

encontraron en chaco a un hombre que llevaba 20 días desaparecido en medio de un monte El joven pasó 19 días perdido en un monte. Gentileza Diario Chaco Las imágenes difundidas tras el rescate muestran al joven sonriente junto a los efectivos que participaron del operativo, ubicado al otro lado de un curso de agua en una zona de vegetación densa.

Cómo fue el rescate Tras ser encontrado, Jonathan fue asistido por los equipos de emergencia y trasladado en camilla hasta recibir atención médica. En un principio fue derivado al Hospital de Fontana para una evaluación general y posteriormente quedó internado en el Hospital Perrando, donde continúa bajo observación.

El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, explicó que el joven presentaba algunos rasguños y heridas superficiales compatibles con una prolongada permanencia en el monte, pero destacó que su estado general era favorable. “Estaba lúcido, consciente y circulando de forma errática”, señaló el funcionario sobre las condiciones en las que fue encontrado. encontraron en chaco a un hombre que llevaba 20 días desaparecido en medio de un monte Jonathan fue encontrado por un dron. Llevaba la misma ropa del momento en que desapareció. Gentileza Diario Chaco El relato de la familia Mariel Blanco, hermana de Jonathan, confirmó que los médicos detectaron un cuadro de deshidratación y continúan realizándole estudios para evaluar su estado de salud. “Está deshidratado y le seguirán realizando análisis. Nosotros sí lo notamos bastante hinchado, debe ser por la retención de líquidos, pero está bien. Lo importante acá es que él está vivo, que está sano”, expresó en diálogo con Diario Chaco. La mujer explicó además que, por el momento, el joven no pudo brindar demasiados detalles sobre lo ocurrido durante los 19 días que permaneció desaparecido. “Él habla muy poco, pero los policías nos dijeron que habló con ellos y les pudo decir algunas cosas”, comentó. “Pensamos que estuvo caminando por la zona hasta que terminó ahí, capaz para querer tomar agua, ya que fueron casi 20 días que no comió ni tomó nada. Su última comida fue una leche chocolatada”, relató.